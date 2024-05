Günzburger Kultursommer bietet zum 20-jährigen Bestehen ein unvergessliches Sommer-Open-Air-Gefühl

Zwischen Juni und September versprechen regionale und überregionale Musiker

beim Günzburger Kultursommer wieder ein unvergessliches Sommer-Open-Air-Gefühl. Die Stadt Günzburg freut sich in diesem Jahr das 20-jähriges Bestehen mit wundervollen Highlights feiern zu können. Egal ob zum Staunen, Lauschen oder Mitfeiern – es ist für jeden Geschmack etwas geboten.

Den Auftakt am 15. Juni bildet ein Kreativnachmittag für Kinder, gefolgt von einem Schlagerwochenende mit den damaligen „Wilden Herzen“ Andreas Hammerschmidt und

Michael Fischer. Am 23. Juni steht „Eurotopia“, ein speziell für Günzburg verfasstes Theaterprojekt des Landestheater Schwaben auf dem Programm. „Ein Sommernachtstraum“, inszeniert von Klexs Theater mit Augsburg München Schauspiel,

gastiert im Rahmen der beliebten Picknickkonzerte im Hofgarten. Großveranstaltungen wie

das Guntia- und Volksfest stehen natürlich auch im Kalender. Den Abschluss des Sommers

bildet der Schwabentag am 7. September.

Der Kultursommer 2024 startet am 15. Juni mit einem kreativen Nachmittag zum Thema

„Schere, Stein, Papier“ für die ganze Familie rund ums Heimatmuseum Günzburg. Ob

Workshops mit verschiedenen Materialien, Spaziergänge zu den Skulpturen in der

Innenstadt oder ein Fotowalk mit dem Handy – von 15 bis 18 Uhr sind die kleinen und

großen Gäste herzlich zum Entdecken und Ausprobieren eingeladen. Das Heimatmuseum

hat von 14 bis 18 Uhr geöffnet, die Altstadtfreunde sorgen von 15 bis 18 Uhr im

Museumshof mit Kaffee und Getränken für das leibliche Wohl.

Die beliebten Picknickkonzerte kamen bei der Premiere vor zwei Jahren so gut an, dass sie

auch in 2024 nicht fehlen dürfen: Geboten wird Livemusik im Hofgarten, umgeben von

schön bewachsenen Arkaden. Interessierte können es sich auf von der Stadt

bereitgestellten Picknickdecken und Liegestühlen bequem machen und der Musik lauschen.

Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist jetzt schon voller Vorfreude: „Mit den

Picknickkonzerten haben wir etwas Einzigartiges im Kultursommer geschaffen. Musik auf

Augenhöhe, in entspannter Gartenatmosphäre – und das mitten in der Stadt. Ein echtes

Highlight.“ Auch Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann blickt zuversichtlich auf den

Kultursommer: „Unser Team hat ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Für jeden

Musikgeschmack und jede Altersklasse ist etwas dabei.“

Erstmals finden zwei Veranstaltungen im Turniergarten statt. Konzertant, modern und

traditionell – vor der atemberaubenden Kulisse des Turniergartens und der untergehenden

Sonne erschallt am Samstag, 15. Juni, um 19 Uhr die ganze Bandbreite der Blasmusik dank

des Musikvereins Wasserburg/ Günz. Für Getränke und Sitzgelegenheiten ist gesorgt.

Geschichtenerzählerin Tine Mehls geht am 3. August um 19:30 Uhr auf eine literarische

Zeitreise. Sonnenuntergang, musikalische Begleitung und dazu ein kühles Getränk: das wird

ein traumhaft schöner Abend im Turniergarten.

Anlässlich des 25. Geburtstages der Tourist-Information lädt die Stadtführerin und

ehemalige Leiterin der Touri, Christine Gorzitze, zu zwei spannenden Reisen durch die

touristische Geschichte Günzburgs ein. Diese beiden kostenlosen Führungen finden am

Mittwoch, 3. Juli, um 19 Uhr und am Samstag, 31. August, um 14 Uhr statt. Für beide

Führungen sind Anmeldungen unter www.guenzburg-tourismus.de erforderlich.

Am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr kommt “Vayana und die abenteuerliche Reise”, ein

Personentheater mit Musik und Tanz, gespielt von der Kolpingbühne Günzburg auf die

Bühne des Forum am Hofgartens. Selbstbewusst, mutig und mit viel Girlpower macht sich

Vayana auf den Weg, ihre Heimatinsel vor dem Untergang zu retten. Eintrittskarten sind im

VVK im Forum am Hofgarten, Tel. 08221/3663-20, erhältlich.

Der Eintritt ist bis auf die Veranstaltungen mit VVK-Angaben frei. Aktuelle Hinweise und die

Auftritte aller Künstler sind im Kultursommer-Flyer oder online unter www.guenzburger-

kultursommer.de zu finden