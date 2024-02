Gundelfingen – Sattelzugmaschine zwingt Güterzug zur Bremsung

Am 21.02.2024 kam es in der Industriestraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Gegen 09.30 Uhr war ein 46-jährige Fahrer eines Sattelzugs in der Industriestraße in Gundelfingen unterwegs und wollte den dortigen Bahnübergang überqueren. Beim Einfahren in den Bahnübergang senkten sich die Schranken, woraufhin der Fahrer des Sattelzuges sofort bremste und zwischen den gesenkten Schranken zum Stehen kam, ohne dass es zum Kontakt mit den Schranken kam. Ein herannahender Güterzug erkannte den Sattelzug, leitete eine Bremsung ein und kam etwa 250 Meter vor dem Sattelzug zum Stehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinem Schaden an Bahnanlage oder Sattelzug. Ein Techniker konnte die einwandfreie Funktion der Schrankenanlage feststellen. Die Bahnstrecke konnte gegen 11:00 Uhr wieder freigegeben werden.

