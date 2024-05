Holen die Augsburger Panther Verteidiger Denis Reul aus Mannheim?

Der nächste Neuzugang der Augsburger Panther könnte feststehen. Verteidiger Denis Reul steht wohl vor einem Wechsel aus Mannheim an den Lech.

Sportdirektor Larry Michtell bastelt aktuell an der neuen Mannschaft der Augsburger Panther. Nachdem man zum zweiten Mal in Folge den Klassenerhalt durch die Hintertüre geschafft hatte, muss nun ein Team mit besseren Aussichten zusammengestellt werden. Besonders die Verteidigung war im letzten Jahr ein viel gescholtener Mannschaftsteil. Nicht erstligareif, so die vielmundige Kritik. Jetzt scheint der AEV einen namhaften Abwehrrecken an Land gezogen zu haben. Wie der Mannheimer Morgen berichtet wird der langjährige Kapitän der Adler Mannheim Denis Reul in den Schleifgraben wechseln. Nach zwei Meisterschaften, 14 Jahren und über 760 DEL-Spielen beim MERC hatte er der zweikampfstarke 34-jährige Marktredwitzer kein neues Angebot mehr erhalten. Der ehemalige Nationalspieler (94 Spiele) wird jetzt seine DEL-Laufbahn wohl in Augsburg fortsetzen.

Mit derartigen Wechseln hatte man in Augsburg bereits gute Erfahrungen gesammelt. Christoph Ullmann war ebenfalls nach zahlreichen Jahren in Mannheim zum AEV gekommen und wurde dort auf seine “alten” Eishockeytage nochmals zum Leistungsträger und Publikumsliebling. 92 Partien absolvierte “Ulle” in der DEL und in der Champions Hockey League im rot-grün-weißen Trikot.

Weiter ohne Trainer

Während die Mannschaftsplanung offenbar voranschreitet, scheint sich die Suche nach dem passenden Coach etwas schwieriger zu gestalten. Für Larry Mitchell war nur bei einem möglichen Abstieg die Doppelrolle vorgesehen, nun sollte noch ein Coach her. Aus gut informierten Kreisen hieß es, dass man den bisherigen Co-Trainer der Nürnberg Icetigers Manuel Kofler gerne verpflichten würde, den Namen Kofler können die Verantwortlichen von der Lise streichen. Der frühere AEV-Profi heuerte in Köln als Assistent von Kari Jalonen an.