Bei einem Zugunfall auf der Strecke zwischen München und Ingolstadt wurden nach ersten Angaben der Polizei am Freitag sieben Menschen leicht verletzt.

Die genaue Anzahl der Verletzten könnte sich jedoch noch ändern, da der Einsatz noch läuft, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag. Ein ICE und ein Regionalzug haben sich an einer Weiche am Bahnhof in Reichertshausen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm „gestreift“, so die Sprecherin weiter. Beide Zugführer bemerkten den Zusammenstoß und leiteten eine Notbremsung ein. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Laut Bundespolizei sind keine der Züge entgleist. Die leicht Verletzten wurden vor Ort versorgt.