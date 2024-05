Nach Rassismus-Skandal auf Sylt: Kein “L’Amour Toujours” auf dem Oktoberfest 2024

Das Oktoberfest steht für Gastfreundschaft, Internationalität und Offenheit. Daher wird eine klare Anweisung an Wirte und Schausteller erteilt: “Das Lied wird nicht gespielt – weder im Zelt noch anderswo”, so Baumgärtner im BR.

Der Skandal wurde durch ein Video ausgelöst, das zu Pfingsten in einem Nobelrestaurant auf Sylt aufgenommen und in den sozialen Medien verbreitet wurde. Darin sind junge Menschen zu sehen, die zu dem Lied von Gigi D’Agostino “Ausländer raus” und “Deutschland den Deutschen” skandieren. Der Staatsschutz ermittelt. Bereits in den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Vorfällen, bei denen das Lied für Nazi-Parolen genutzt wurde, insbesondere in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern.