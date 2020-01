ÖPNV | Ab Montag gelten im Landkreis Dillingen teilweise neue Abfahrtzeiten für den Bus

Ab Montag, den 13.01.2020, werden im Landkreis Dillingen einige Änderungen an den Busfahrplänen der Linien 9101 (Dillingen – Kicklingen/Höchstädt – Wertingen) 9109 (Lauingen – Aislingen – Dillingen/Wertingen) vorgenommen.

Dies betrifft im Einzelnen die folgenden Kurse:

Änderungen auf Linie 9101:

– Kurs 5111, mit derzeitiger Abfahrt um 5.25 Uhr in Dillingen/Bahnhof und derzeitiger Ankunft in Wertingen/Marktplatz um 5.50 Uhr, wird um 14 Minuten vorverlegt. Neue Abfahrtszeit von Dillingen/Bahnhof ist somit um 5:11 Uhr, die Ankunft in Wertingen/Marktplatz dann um 5:36 Uhr.

– Kurs 5151 mit derzeitiger Abfahrt um 7.36 Uhr in Binswangen/Dillinger Straße und derzeitiger Ankunft in Wertingen/Marktplatz um 7.45 Uhr, wird um 15 Minuten vorverlegt. Neue Abfahrtszeit in Binswangen/Dillinger Straße ist somit um 7:21 Uhr, Ankunft in Wertingen/Marktplatz dann um 7:34 Uhr.

– Die Kurse 5101 (Abfahrt um 5.30 Uhr in Binswangen/Dillinger Straße), 5120 (Abfahrt um 7.12 Uhr in Wertingen/Marktplatz) und 5260 (Abfahrt um 17.02 Uhr in Wertingen/Marktplatz, nur an schulfreien Tagen) werden aus dem Fahrplan gestrichen. Fahrgäste von Kurs 5101 können alternativ Kurs 5111 (Abfahrt um 5.30 Uhr in Binswangen/Dillinger Straße) nutzen, Fahrgäste des Kurses 5120 können auf die Kurse 5110 (Abfahrt um 7.07 Uhr in Wertingen/Marktplatz) oder 5130 (Abfahrt um 7.17 Uhr in Wertingen/Marktplatz) ausweichen.

Änderungen auf Linie 9109:

Kurs 1302 mit derzeitiger Abfahrt um 7.04 Uhr in Glött/Gh Lamm und derzeitiger Ankunft in Wertingen/Marktplatz um 7.45 Uhr wird um 14 Minuten vorverlegt. Neue Abfahrtszeit in Glött/Gh Lamm ist dann um 6:50 Uhr. Neue Ankunft in Wertingen/Marktplatz ist um 7:34 Uhr.