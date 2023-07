Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.07.2023

Lechhausen – Radfahrer vs. Straßenbahnschiene

Am gestrigen Donnerstag (20.07.2023) stürzte ein 63-jähriger Radfahrer in der Blücherstraße, nachdem er mit dem Vorderrad in die Straßenbahnschienen geriet. Er verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer trug bei dem Sturz keinen Helm.

Mit der Präventionskampagne #KopfEntscheidung möchte die Polizei mehr Fahrradfahrer motivieren einen Fahrradhelm zu tragen. Egal, ob man nur schnell zur Eisdiele fährt oder eine ausgiebige Radtour macht, der Helm sollte dabei immer auf den Kopf.

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

Lechhausen – Unfallflucht

Im Zeitraum von Mittwoch (19.07.2023), 13.00 Uhr bis Donnerstag (20.07.2023), 11.30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße.

Eine 34-Jährige parkte ihren grauen Mazda unbeschädigt in der Blücherstraße. Als sie am nächsten Tag zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Unfallschaden fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Pfersee – Möbel entwendet

Im Zeitraum von Dienstag (18.07.2023), 20.00 Uhr bis Mittwoch (19.07.2023), 20.00 Uhr entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Möbel aus einem Garten in der Leitershofer Straße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und Hausfriedensbruch. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Kriegshaber – Alkoholisiert und ohne Führerschein

Am gestrigen Donnerstag (20.07.2023) verursachte ein 59-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall mit einem 49-jährigen Autofahrer in der Luther-King-Straße. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 22.30 Uhr war der 49-Jährige in der Luther-King-Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs, als ihm der 59-Jährige mitten auf der Fahrbahn entgegenkam. Der 49-Jährige bremste daraufhin bis zum Stillstand ab. Der 59-Jährige allerdings fuhr ohne anzuhalten gegen das Auto des 49-Jährigen.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 59-Jährige deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 59-Jährigen.

Innenstadt – Auto in Brand

Am heutigen Freitagmorgen (21.07.2023) in der Zeit von 04.10 Uhr bis 04.20 Uhr zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Rosenaustraße an. Der Pkw brannte komplett aus.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Innenstadt – Graffiti – Tatverdächtiger ermittelt

Am gestrigen Donnerstag (20.07.2023) beschmierte ein 20-Jähriger offenbar mehrere Laternenmasten in der Inverness-Allee und wurde dabei von einem Polizeibeamten beobachtet.

Gegen 20.15 Uhr beobachtete ein Polizist den 20-Jährigen, wie er sich auffällig an einem Laternenmast zu schaffen machte. Daraufhin wurde der Mann kontrolliert. Wie sich herausstellte, waren offenbar an drei Laternenmasten frische Schmierereien durch den 20-Jährigen angebracht worden. Die passenden Stifte, fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Rucksacks des 20-Jährigen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg durchsuchten Beamten die Wohnung des Mannes und fanden dort mehrere Graffiti-übliche Utensilien und auch ein sogenanntes Blackbook auf.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 20-Jährigen.