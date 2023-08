Riesenhagel Bayern: Kloster Benediktbeuern völlig zerstört

Zahlreiche Städte und Gemeinden gleichen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen einem Katastrophengebiet. Unwetter die es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat, verwüsteten ganze Häuser. Hunderte Dächer sind zerstört, tausende Autos betroffen. Besonders schlimm traf es die Gemeinde Benediktbeuern. Hunderte Einsatzstellen wurde seit gestern registriert, nur ein Bruchteil konnte bis heute abgearbeitet werden. Nahezu jedes Wohnhaus ist betroffen. Viele Dächer sind völlig zerstört, abgedeckt – Solaranlagen Schrott. Die Zeit drängt, denn Dauerregen setzte ein. Hunderte Dachdeckerfirmen aus Oberbayern sind im Einsatz. Mit Planen werden Dächer abgedeckt. Völlig verwüstet wurde auch das Bekannte Kloster Benediktbeuern. Fast alle historische Scheiben wurden am Kloster zersplittert. Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk sind mit großen Kränen im Einsatz, um das Dach des Klosters abzudecken. Viele Häuser sind noch nicht mit Planen bedeckt, saufen in den nächsten Stunden nahezu ab. Die Schäden gehen in die Millionen.