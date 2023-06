Erleben Sie die Inszenierung des Jugendclubs des Staatstheater Augsburg sowohl im Alten Rock Café wie auch in der virtuellen Realität.

Beleuchtet wird in dieser Inszenierung eine Augsburger Wohngemeinschaft. Einer der Mitbewohner versinkt immer mehr im Netz. Es scheint kein Ende zu geben, denn die digitale Welt ist unendlich und voller unbekannter Möglichkeiten.

Fragen wie »Ist Social Media gut und gemeinschaftsstärkend im Sinne von sozial?« werden zusammen mit der vierköpfigen WG und den teils toxischen Influencer:innen durch die Inszenierung des Jugendclubs in den Mittelpunk gestellt. Durch die VR-Brillen hat das Publikum die Möglichkeit, den virtuellen Overflow mitzuerleben.

Zu erleben ist das Stück am Freitag den 16.6., Sonntag den 18.6. und Dienstag den 27.6. um jeweils 20 Uhr im Alten Rock Café in Kriegshaber.

Alle Infos unter staatstheater-augsburg.de/not_found

