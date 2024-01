Umstellung auf E-Busse | Kempten wird Vorreiter in Sachen klimaneutraler ÖPNV

Mit der Auslieferung von 16 Elektrobussen für den Linienverkehr im Stadtgebiet macht der ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) in Kempten einen entscheidenden Schritt in Richtung Klimaneutralität. Im Verlauf des Jahres sollen noch einmal 11 weitere Busse nach Kempten geliefert werden. Damit sind im Stadtverkehr ab 2025 insgesamt 27 elektrisch betriebene Busse im Linienverkehr unterwegs. Der gesamte Regelstadtverkehr (mit Ausnahme der Schulbusverstärker) wird ab 2025 elektrisch betrieben, die Stadt Kempten kann damit Vorreiter in Sachen klimaneutraler ÖPNV in Deutschland werden.

Berchtold’s Autoreisen und Haslach Bus GmbH, beide bereits in vierter Generation als

Familienunternehmen in Kempten ansässig, werden diese Woche insgesamt 16 elektrisch

betriebenen Busse erhalten. Beide Unternehmen sind Auftragnehmer der Kemptener

Verkehrsbetriebe- und Beteiligungs GmbH & Co. KG (KVB) und sind in der Stadt seit Jahrzehnten als zuverlässige Betreiber der Linien (1-12 und 30) bekannt.

Parallel zum Erwerb der E-Busse wurden auch die Betriebshöfe beider Unternehmen (Ludwigstraße 82 und Memminger Straße 123) mit Ladeinfrastruktur ausgestattet.

„Mit 550.000 EUR pro 12-Meter Bus und 800.000 EUR für die Gelenkbusse und knapp 4 Mio. EUR für die Ladeinfrastruktur pro Betriebshof haben wir eine in der Höhe bisher einzigartige Investition in einen zukunftsfähigen Nahverkehr in Kempten getätigt“ freut sich Martin Haslach, Geschäftsführer der Haslach Bus GmbH. „Damit bringen wir den ÖPNV in Kempten meilenweit voran und erfüllen schon vor der gesetzlich festgelegten Umsetzungsfrist der Clean Vehicle Directive (2030) die Vorgaben der EU zu mehr als 100%.“

Doch damit noch nicht genug – beide Unternehmen möchten noch einen Schritt weitergehen: „Unsere Vision ist es, 100% des im Kemptener ÖPNV verbrauchten Stroms auch in Kempten zu produzieren“ so Helmut Berchtold, Geschäftsführer von Berchtold’s Autoreisen. Vor diesem Hintergrund sind beide Unternehmer aktuell gemeinsam mit der Stadt Kempten auf der Suche nach einem geeigneten Standort im Stadtgebiet Kempten. Hier möchten sie einen sogenannten PV-Park, also Photovoltaik-Anlagen mit integrierter Stromtankstelle, errichten. „Wir haben bereits alle Dach-und Freiflächen auf unseren Betriebshöfen mit PV-Anlagen ausgestattet, leider reicht der produzierte Strom nicht, um den gesamten ÖPNV mit vor-Ort produziertem Strom zu versorgen.Aktuell müssten wir also Strom auf dem Strommarkt erwerben“.

Den Unternehmern Haslach und Berchtold ist es wichtig, ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit vor Ort zu leisten. Helmut Berchtold, der neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer bei Berchtold’s Autoreisen auch Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion ist, hat intensiv an der Erarbeitung der strategischen Ziele 2030 sowie auch dem Mobilitätskonzept der Stadt Kempten mitgearbeitet. „umso mehr liegt mir nun auch an der Umsetzung“ meint er. „Beim strategischen Ziel Klima, Umwelt, Mobilität -nachhaltig planen und handeln können wir mit unserem Vorhaben einen Meilenstein für die Stadt gehen. Daher ist es jetzt umso wichtiger, möglichst zeitnah einen geeigneten Standort für die Errichtung einer PV-Anlage zur Stromproduktion zu finden, um die aktuelle Aufbruchstimmung in der Branche zu nutzen und die aktuell verfügbaren Förderungen optimal zu nutzen.“

Beide Unternehmen stellen klar, dass die Investitionen in Busse, Ladeinfrastruktur und die bereits installierten PV-Anlagen auf den Betriebshöfen nur dank der aktuellen Förderkulisse von Bund und Land (Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) möglich war. „Die guten Fördermöglichkeiten für einen klimaneutralen ÖPNV sollten wir auch weiterhin nutzen, um Kempten als nachhaltige Stadt weiterzuentwickeln“ so Helmut Berchtold.

Die elektrisch betriebenen Busse werden ab Februar besonders auf der neuen Ringlinie aber auch auf den weiteren Linien im Stadtgebiet für die Kunden sichtbar werden. Die Busse bieten, neben dem lärm -und abgasneutralen Antrieb noch weiteren Komfort für die Fahrgäste: So sind sie mit USB-Ladebuchsen und WLAN ausgestattet. Besonders stolz sind Haslach und Berchtold darauf, dass sowohl die Klimaanlagen als auch die Heizungen elektrisch betrieben werden. „Hier sind wir aufs Ganze gegangen“ meint Martin Haslach. „Die meisten heizen ihre Busse aktuell noch mit Diesel, obwohl die Busse sonst elektrisch betrieben werden. Auch hier wollen wir beweisen, dass es zu 100% nachhaltig geh