Verstärkung für die Defensive – ECDC Memmingen Indians verpflichten Verteidiger Dobryskin

Die ECDC Memmingen Indians verstärken sich in der Defensive und verpflichten mit dem 23 Jahre alten Nikonor Dobryskin einen 1,97m großen Abwehrhünen. Der gebürtige Berliner soll helfen die Hintermannschaft der Indianer zu stabilisieren. Er wird voraussichtlich ab dem kommenden Wochenende für die Rot-Weißen auflaufen.

Der ECDC Memmingen hat mit Nikonor Dobryskin einen neuen Spieler verpflichtet. Der fast 2 Meter große Verteidiger wird ab sofort bei den Indians auflaufen. In dieser Saison war der 23 Jahre alte Berliner mit russischen Wurzeln noch ohne Vertrag, zuvor lief er u.a. in Krefeld in der DEL2 auf. Insgesamt kann der Defensivspezialist 57 Zweitliga-Spiele sowie 25 Oberliga-Partien in den letzten zwei Spielzeiten aufweisen. Zuvor war der gut 100kg schwere Linksschütze lange Zeit in der Schweiz aktiv, wo er auch große Teile seiner Nachwuchsstationen durchlief.

Trotz nominell noch sieben regulären Verteidigern im Kader haben sich die Verantwortlichen zu einer Nachverpflichtung entschlossen. Grund hierfür ist zum einen die hartnäckige Leistenverletzung von Lubor Pokovic, welche eine genaue Voraussage der Ausfalldauer unmöglich macht. „Von ein paar Tagen bis hin zu mehreren Wochen ist leider alles möglich. Uns fehlt durch den Ausfall von Lubor ein wichtiger Eckpfeiler der Abwehr, jemand der ausschließlich defensiv denkt. Wir hoffen mit Nikonor einen Spieler gefunden zu haben, der genau diese Eigenschaften mitbringt und unsere Hintermannschaft stabilisieren kann“, so Sven Müller.

Da sich ab Januar auch Christopher Kasten erneut beruflich umorientieren und dann nicht mehr so regelmäßig zur Verfügung stehen wird, hatten sich die Verantwortlichen in den letzten Tagen intensiver auf dem Transfermarkt umgesehen und am Mittwoch Dobryskin verpflichtet.

Der neue Akteur wird am Freitag voraussichtlich erstmals für die Indians auflaufen, sein Heimdebüt folgt dann am Sonntag im Heimspiel gegen Deggendorf.