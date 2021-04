Wichtiger Sponsor bleibt dem FC Augsburg langfristig erhalten

In Zeiten, in denen viele Unternehmen und Wirtschaftszweige vor sehr unsicheren und herausfordernden

Aufgaben stehen, setzt die Bernd Siegmund GmbH ein starkes Zeichen: Sie bleibt dem FCA nicht nur treu, sondern verlängert ihren Sponsorenvertrag, der eine exklusive Logo-Präsenz auf den Trikotärmeln der Profis sichert, gleich um fünf Jahre bis 2026.

Damit wird die Ärmelpartnerschaft zwischen dem FCA und dem Unternehmen mit Sitz in Oberottmarshausen, die bereits seit 2018 besteht, langfristig und richtungsweisend ausgebaut. Diese Kooperation mit dem Weltmarktführer im Marktsegment „Präzisionsschweißtische“ zählt nun zu den langfristigsten Partnerschaften des FC Augsburg.

Das umfangreiche Leistungspaket der Ärmel- und Exklusivpartnerschaft umfasst weiterhin die Präsenz auf dem Trikotärmel der Profis, die werbliche Einbindung auf der Premium TV-Videobande sowie zahlreiche weitere Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen. Im Zuge der Verlängerung kommen nun individuelle Werbe- und Aktivierungsrechte zur Ansprache internationaler Kunden hinzu. So wird das familiengeführte Unternehmen die internationalen Social Media-Kanäle des FC Augsburg für eine gemeinsame Partnerkommunikation nutzen, um mit dem FCA auf seine Produkte aufmerksam zu machen. Zu ausgewählten Heimspielen werden insbesondere die internationalen Geschäftspartner im Rahmen individueller VIP-Erlebnistage ein einmaliges Fußball-Erlebnis mit einer exklusiven Stadiontour sowie Treffen mit einem FCA-Profi erleben.

„Wir wollten den FCA, der wie viele Sportvereine unter der Krise leidet, keinesfalls hängen lassen und für Unterstützung sorgen. Wir sind sehr froh, dass wir hier eine gemeinsame Basis für die nächsten fünf Jahre Partnerschaft gefunden haben. Natürlich ist aber das Sponsoring auch ein wichtiger Baustein im Marketingmix unseres Unternehmens – das gilt auch beziehungsweise vor allem, während Krisenzeiten“, erläutert Geschäftsführer Bernd Siegmund die Gründe für die langfristige Verlängerung.

„Die langfristige Verlängerung mit der Bernd Siegmund GmbH ist gerade in diesen Zeiten ein enorm starkes Zeichen und macht uns stolz. Zum einen ist es ein sehr vertrauensvolles Signal, einen treuen und starken Partner in einer derart langfristig angesetzten Zusammenarbeit an seiner Seite zu wissen. Zum anderen, ist es die Bestätigung, dass der FC Augsburg für ein wachsendes und global agierendes Unternehmen wie Siegmund die passende Kommunikationsplattform bietet“, freut sich FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Simon Wortmann, Senior Director SPORTFIVE, fügt an: „Wir freuen uns diese intensive und vertrauensvoll gelebte Partnerschaft noch einmal gemeinsam mit den Verantwortlichen von Siegmund im Hinblick auf die internationalen Kommunikationsziele des Partners weiterentwickeln zu dürfen – beispielsweise durch kreative Einbindung der FCA-Spieler in Kommunikationsformate in deren Heimatländern – und so neue Mehrwerte für Siegmund und den FCA zu schaffen.“