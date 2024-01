A8 nach tödlichem LKW-Unfall bei Zusmarshausen gesperrt

Dienstagnacht ereignete sich auf der A8 bei Zusmarshausen ein schwerer Unfall. Eine Person kam ums Leben.

Am Dienstag verlor der Fahrer eines LKW gegen 2:20 Uhr die nahe des Parkplatzes Streitheimer Forst die Kontrolle über sein Gespann. Der Lastwagen prallte in die Betonschutzwand, kippte um und blieb quer über der Autobahn liegen. Der 58-jährige aus dem Landkreis Neu-Ulm stammende Fahrer wurde beim Aufprall aus dem Führerhaus geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Autobahn ist noch immer gesperrt, wann die Sperrung aufgehoben werden kann ist noch unklar.