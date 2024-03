April, April – wenn sich Dating wie ein schlechter Scherz anfühlt

Am 1. April sollten wir genau darauf achten, was wir glauben und was besser nicht. Bekanntermaßen dreht sich an diesem Tag nämlich alles darum, seine Mitmenschen auf die Schippe zu nehmen. Singles auf Partnersuche sind allerdings gut beraten, diese Regel ganzjährig zu beherzigen. Denn anders als bei einem Aprilscherz, der meist eher harmlos ist und schnell enttarnt wird, führen frei erfundene Geschichten und verfälschte Informationen beim Dating oft zu schweren Enttäuschungen.

Liebevolles Necken hingegen ist in der Liebe durchaus erlaubt. Sie sind noch auf der Suche nach einer Person, die Ihren Humor teilt? Bei singles-augsburg.de könnten Sie fündig werden. Unter den vielen spannenden Singles aus Augsburg und Umgebung gibt es sicher einige, die gerne Späße machen.

Zu gut, um wahr zu sein? Lassen Sie sich nicht in die Irre führen

Vielleicht haben Sie schon einmal einen Menschen kennengelernt, bei dem auf Anhieb scheinbar alles gepasst hat. Und vielleicht mussten Sie nach einiger Zeit feststellen, dass Ihr erster Eindruck Sie doch getäuscht hat. Verständlicherweise neigen wir alle dazu, uns bei der Partnersuche in einem möglichst guten Licht zu präsentieren. Doch es gibt Singles, die bereit sind, alle Register zu ziehen, um gut anzukommen.

Selbst im persönlichen Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist es nicht einfach, Unwahrheiten auf die Schliche zu kommen. Noch ein wenig herausfordernder ist es beim Online-Dating. Denn wer hier darauf aus ist, andere Singles in die Irre zu führen, kann schon beim Einrichten seines Dating-Profils auf das Motto „April, April“ setzen. Seien Sie deshalb auf der Hut, wenn Sie folgende Dinge bemerken:

Das Erscheinungsbild eines Singles und die Angaben in seinem Profil passen offensichtlich nicht zusammen.

Das Profilbild zielt darauf ab, großen Wohlstand, einen ganz besonders spannenden Beruf oder andere sehr attraktive Vorzüge in den Vordergrund zu stellen.

Die Profilinformationen beinhalten mitleiderregende oder dramatische Details aus dem Leben des suchenden Singles.

Das Profil spiegelt eine übertriebene Selbstdarstellung mit vielen Hinweisen auf Erfolge und Talente wider oder ist bespickt mit einer großen Anzahl an durchweg positiven Eigenschaften.

Bei solchen und ähnlichen Auffälligkeiten dürfen Sie ruhig stutzig werden. Urteilen Sie aber auch nicht vorschnell. Möglicherweise handelt es sich nicht um einen schlechten Scherz, sondern um eine wirklich interessante Persönlichkeit, die es wert ist, sie kennenzulernen.

Falsche Erwartungen zu wecken ist kein Kavaliersdelikt

Eine weitere Unart beim Dating ist es, bei einem Flirtpartner oder einer Flirtpartnerin falsche Erwartungen zu wecken. Manche Singles haben Freude daran, zu testen, wie schnell sie das Interesse einer anderen Person für sich gewinnen können. Sie setzen hierfür ihren ganzen Charme ein, obwohl sie keine ernsten Absichten haben. Andere versuchen sich mehrere Flirtoptionen offenzuhalten, um eine größere Auswahl zu haben. Außerdem gibt es auch Partnersuchende, die nicht den Mut haben, einer neuen Bekanntschaft zu gestehen, dass der Funke leider nicht übergesprungen ist. Sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie eine Person daten, die es nicht ehrlich mit Ihnen meint, bestehen Sie auf eine Aussprache und setzen Sie klare Grenzen. Wer Sie immer wieder versetzt und sich anschließend mit scheinheiligen Ausreden rechtfertigt, beschert Ihnen sonst viel zu oft einen 1. April.

Vorsicht mit Späßen beim Flirten

In einer stabilen Partnerschaft oder in einer guten Freundschaft ist es ohne weiteres möglich, über scherzhafte Sticheleien zu lachen, die so manches Mal auf die eigenen kleinen Schwächen abzielen. Fehlt aber diese vertrauensvolle Basis, kommt es leicht zu Missverständnissen und man ist gekränkt. Deshalb sind Späße beim Flirten zwar erlaubt, schon alleine, weil sie die Atmosphäre auflockern, sie sollten aber anfangs lieber sparsam zum Einsatz kommen. Außer natürlich, es ist der 1. April und Sie können eine peinliche Situation durch den Ausruf „April, April“ beenden. Mit Ehrlichkeit und ein wenig Einfühlungsvermögen schaffen Sie für sich und Ihren Flirtpartner oder Ihre Flirtpartnerin aber auch ohne diese Notlösung ein Datingerlebnis, das sich nicht wie ein schlechter Scherz anfühlt. Bereit für einen Versuch? Dann registrieren Sie sich bei singles-augsburg.de und lernen Sie Singles aus Augsburg und Umgebung kennen, die vielleicht einen ganz ähnlichen Humor haben wie Sie.