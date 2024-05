Länger draußen feiern | Stadt Memmingen lässt verlängerte Zeiten für Außengastronomie zu

Von Mai bis Oktober erhalten Gaststätten in Memmingen die Möglichkeit, ihre Außengastronomie am Wochenende und vor Feiertagen bis 24 Uhr zu betreiben. Der Pilotphase, die in diesem Sommer 2024 laufen soll, stimmte der Stadtrat geschlossen zu. Am Ende der Saison wird dann im Plenum über eine Verstetigung entschieden werden.

Ab sofort können die Gaststättenbetreiber einen Antrag auf Verlängerung der Außenbewirtschaftung beim Ordnungs- und Gewerbeamt Memmingen stellen. Damit können sie die Öffnungszeiten von bislang 23 Uhr auf 24 Uhr verlängern. Auch die Ausgabe von Speisen und Getränken wird um eine Stunde nach hinten verschoben, ist dann also bis 23:30 Uhr möglich. Musikdarbietungen bleiben bis 22 Uhr erlaubt.

Nach Abschluss der Pilotphase erfolgt eine Evaluierung, anhand derer geprüft wird, ob eine Verlängerung der Öffnungszeiten weiterhin sinnvoll und wo es für beispielsweise Anwohnerinnen und Anwohner nicht zumutbar ist. Dank der Erteilung von einzelnen Genehmigungen kann somit jeder Fall einzeln geprüft und bewertet werden.