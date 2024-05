„Die Stadt musste reagieren“ | Augsburg führt Leinenpflicht in der Grünanlage am Flößerpark ein

Die Stadt Augsburg führt in der Grünanlage am Flößerpark zwischen Ulrichsbrücke und dem Wasserspielplatz eine Leinenpflicht für Hunde ein. Grund sind konkrete Vorfälle, bei denen Erholungsuchende in der Grünanlage und teilweise auch auf den Spielplätzen durch freilaufende Hunde geschädigt, gefährdet oder belästigt wurden. Dies hat zu Beschwerden und Anzeigen bei der Polizei und dem städtischen Ordnungsdienst geführt.

Aufgrund des hohen Nutzungsdrucks der Grünanlage als Spiel- und Freizeitanlage – vor allem in der wärmeren Jahreszeit – steigt auch das Konfliktpotenzial zwischen den Erholungsuchenden und ihren unterschiedlichen Bedürfnissen.

Umweltreferent Reiner Erben: „Die Stadt musste reagieren“

„Die Stadt Augsburg hat bislang weitestgehend auf die Durchsetzung einer Leinenpflicht innerhalb städtischer Grünanlagen verzichtet. Da es um die Sicherheit und Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern geht, musste die Stadt nun entsprechend reagieren. Die aktuelle Grünanlagensatzung der Stadt Augsburg ermöglicht es uns, besondere Flächen auszuweisen, auf denen Hunde an einer höchstens zwei Meter langen Leine zu führen sind“, so Umweltreferent Reiner Erben. Das bedeutet, dass Hunde auf den Wiesen der Grünanlage Flößerpark nur angeleint mitgeführt werden dürfen. Unabhängig von der Leinenpflicht bleibt das generelle Hundeverbot auf Spielplätzen unverändert bestehen.

Zusatzschilder weisen Flächen mit Leinenpflicht aus

Noch im Mai werden die Flächen mit Leinenpflicht durch Zusatzschilder an den Eingängen der Grünanlage am Flößerpark ausgewiesen. Nach dem Anbringen der Schilder besteht für Hundehalterinnen und Hundehalter eine vierwöchige Übergangsfrist. In dieser Zeit werden bei Verstößen gegen die Leinenpflicht Verwarnungen lediglich mündlich ausgesprochen. Nach Ablauf der Frist wird ein Ordnungsgeld in Höhe von 50 Euro verhängt.

#BitteDanke-Schilder für ein friedliches und sauberes Miteinander

Mit ihren #BitteDanke-Schildern wirbt die Stadt in Parks und Grünanlagen generell für ein friedliches Miteinander und für mehr Sauberkeit. Das heißt zum Beispiel: Gegenseitige Rücksichtnahme, Entsorgung des eigenen Mülls in öffentliche Mülleimer, Grillen auf eigens dafür ausgewiesenen Plätzen (augsburg.de/grillplaetze) und Verzicht auf laute Musik ab 22 Uhr. Eine generelle Leinenpflicht besteht in Parks und Grünanlagen der Stadt nicht. Damit dies so bleiben kann und sich Auseinandersetzungen zwischen Hundehaltenden und Besuchenden in Grenzen halten, hat die Stadt aktuell mit der IG WAUXburg im Rahmen der #BitteDanke-Kampagne Empfehlungen für Hundehalterinnen und Hundehalter erarbeitet.

Wittelsbacher Park: Start für Nettiquette-Beschilderung in Sachen „Hund“

Dabei wird an eine gegenseitige Rücksichtnahme unter den Hundehaltenden ebenso appelliert, wie an das dringende Erfordernis, die Hinterlassenschaften des eigenen Vierbeiners per Kotbeutel zu entsorgen. Wer dagegen verstößt, riskiert ein Bußgeld. Mit der Nettiquette-Beschilderung in Sachen „Hund“ macht der Wittelsbacher Park den Anfang. In den nächsten Monaten folgt die Beschilderung mit #BitteDanke-Hinweisen in weiteren öffentlichen Grünanlagen und Parks im Stadtgebiet wie Reese- und Sheridanpark.

Verantwortung für Fellfreunde übernehmen

„Gemeinsam ist es uns gelungen, entsprechende Verhaltenshinweisen für Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer auf den Schildern zu platzieren. Mit der Übernahme von Verantwortung für ihre Fellfreunde steuern Herrchen und Frauchen einen wesentlichen Teil für ein respektvolles und verständnisvolles Miteinander bei“, betont Rudi Brandl von WAUXburg.