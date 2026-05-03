Augsburg: 54-Jähriger Ungar mit 1,3 Promille gestoppt – Polizei ermittelt wegen Trunkenheit am Steuer
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Augsburg: 54-Jähriger Ungar mit 1,3 Promille gestoppt – Polizei ermittelt wegen Trunkenheit am Steuer

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Samstagabend, dem 2. Mai 2026, wurde ein 54-jähriger Mann in Hochzoll von der Polizei kontrolliert. Der Ungar war mit seinem Auto auf der Friedberger Straße unterwegs, als gegen 22.45 Uhr eine Streife ihn anhielt.

Alkohol am Steuer festgestellt

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille.

Maßnahmen der Polizei

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Sie stellten sowohl die Autoschlüssel als auch den Führerschein sicher und ordneten zudem eine Blutentnahme an. Der Vorfall wird nun als Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich untersucht.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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