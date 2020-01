Augsburg bekommt drei vollautomatische Fahrradparkhäuser – Freistaat Bayern fördert das Projekt

Als wichtigen Baustein zur Fahrradstadt plant die Stadt Augsburg den Bau von drei vollautomatischen Parkhäusern mit jeweils 120 bis 150 Plätzen. Neben einem Standort beim Stadtmarkt sowie an der Haunstetter-Straße wird an der Hochfeldstraße das erste vollautomatische Fahrradparkaus in Augsburg entstehen. Die Kosten von etwa 2,1 Mio. Euro für alle drei Projekte zusammen werden vom Freistaat Bayern gefördert.

Das Fahrrad ist als gleichwertiges Verkehrsmittel im Alltag nicht mehr wegzudenken. Gerade auf dem Weg zum Bahnhof und vom Bahnhof nach Hause ist es das perfekte Bindeglied auf dem Schul- oder Arbeitsweg. Wichtig für die Akzeptanz ist aber auch, dass es am Bahnhof genügend sichere und komfortable Abstellmöglichkeiten gibt. Augsburg geht hier mit gutem Beispiel voran und errichtet Bayerns erstes vollautomatisches Fahrradparkhaus am Bahnhof Haunstetter Straße. In dem neuen Parkhaus sollen einmal bis zu 120 Fahrräder untergebracht werden. Das Parken funktioniert vollautomatisch und bietet einen qualitativ deutlich besseren Schutz gegen Diebstahl und Vandalismus. Das Rad muss lediglich in eine Parkvorrichtung abgestellt werden, das Parken übernimmt das Parkhaus von alleine.

Für das Projekt an der Hochfeldstraße übergibt Bayerns Bau-und Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart an Bürgermeisterin Eva Weber jetzt einen Förderbescheid in Höhe von rund 723.000 Euro.