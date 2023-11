Augsburger Fußball-Weltstar Bernd Schuster wird in Hall of Fame aufgenommen

Acht Fußballlegenden sind am Dienstag in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums aufgenommen worden. Neben der Augsburger Fußballlegende Bernd Schuster (u.a. Real Madrid), wurden Karl-Heinz Rummenigge (Europameister 1980, zweimal Vizeweltmeister u.a. FC Bayern), Jürgen Kohler (Weltmeister 1990, Europameister 1996 u.a. Borussia Dortmund) sowie die beiden 2014-Weltmeister Miroslav Klose und Philipp Lahm (beide u.a. FC Bayern) ausgezeichnet.

Die Hall of Fame des deutschen Fußballs umfasst 47 Persönlichkeiten aus dem deutschen Frauen- und Männerfußball. Die Jury setzt sich aus den Sport-Chefinnen und Sport-Chefs der Fußballleitmedien in Deutschland zusammen. Museumsdirektor und Jury-Vorsitzender Manuel Neukirchner: „Mit Karl-Heinz Rummenigge und Bernd Schuster ehren wir zwei herausragende Weltfußballer aus den 1980er-Jahren. Das Prädikat Weltklasse tragen auch Jürgen Kohler, Philipp Lahm und Miro Klose, die in ihren Epochen in den 90er-Jahren und nach der Jahrtausendwende Maßstäbe gesetzt haben. Sie alle, wie auch die posthum in die Hall of Fame aufgenommenen Udo Lattek, Horst Eckel und Joachim Streich sind ein Gütesiegel für den deutschen Fußball und haben die Fußballnation Deutschland mit ihren Leistungen auf und abseits des Rasens geprägt.“

Schuster: 13 erfolgreiche Jahre im Ausland

Mit Bernd Schuster hat auch ein gebürtiger Augsburger den Einzug in die Hall of Fame des deutschen Fußballs geschafft. Beim SV Hammerschmiede und FC Augsburg im Nachwuchs tätig war geniale Mittelfeldspieler unter anderem bei allen drei spanischen Spitzenclubs (Barcelona, Real und Atletico Madrid) in insgesamt 316 Einsätze in der Primera División aktiv. Zum Ende seiner Laufbahn schnürte Schuster seine Schuhe noch für Leverkusen in der Bundesliga, bevor er bei den UNAM Pumas in Mexiko seine Karriere beendete. Schuster wurde 1980 als bester Spieler des Turniers Europameister in Italien (21 Länderspiele), mit Barca der „blonde Engel“ den Europapokal der Pokalsieger (1982) wurde mit seinen spanischen Teams dreimal Meister und sechsmal Pokalsieger. Auch als Trainer war er erfolgreich bei zahlreichen internationalen Clubs tätig. Mit Real Madrid gewann er einmal die Meisterschaft und den Supercup.

„Über die Ernennung in die Hall of Fame freue ich mich riesig. Der Award ist die höchste Auszeichnung, die ich bisher bekommen habe. Als ich davon erfahren habe, konnte ich es zunächst nicht glauben, zumal ich so lange im Ausland zugebracht habe. Da läuft man Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Nach all den Jahren als Spieler und später als Trainer lebt man inzwischen auch ein Stück weit von der Vergangenheit und den Erinnerungen, die mit dieser Auszeichnung verbunden sind.“, so Schuster zu seiner Aufnahme in die Hall of Fame.

Die HALL OF FAME des deutschen Fußballs

Männer Jahrgang 2022: Karl-Heinz-Rummenigge, Bernd Schuster, Philipp Lahm

Frauen, Jahrgang 2022: Nadine Angerer, Ariane Hingst, Anne Trabant-Haarbach, Christa Kleinhans, Bärbel Wohlleben

Männer, Jahrgang 2021: Jürgen Kohler, Horst Eckel, Joachim Streich, Miroslav Klose, Udo Lattek

Männer, Jahrgang 2020: Berti Vogts, Michael Ballack, Andreas Möller, Klaus Fischer, Rudi Völler

Männer, Jahrgang 2019: Oliver Kahn, Hans-Jürgen Dörner, Wolfgang Overath, Jürgen Klinsmann, Helmut Schön

Frauen, Jahrgang 2019 (Gründungself): Silke Rottenberg; Steffi Jones, Doris Fitschen, Nia Künzer; Renate Lingor, Silvia Neid, Martina Voss-Tecklenburg, Bettina Wiegmann; Inka Grings, Birgit Prinz, Heidi Mohr; Tina Theune

Männer, Jahrgang 2018 (Gründungself): Sepp Maier; Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Andreas Brehme; Günter Netzer, Lothar Matthäus, Fritz Walter, Matthias Sammer; Uwe Seeler, Gerd Müller, Helmut Rahn; Sepp Herberger