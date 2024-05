Kriminalität am Hautbahnhof nimmt zu – Bundestagsabgeordneter Ullrich fordert mehr Personal für Bundespolizei in Augsburg

Augsburger CSU-Bundestagsabgeordneter Dr. Volker Ullrich MdB reagiert auf Zunahme der Kriminalität am Hauptbahnhof und bekräftigt seine Forderung von Februar 2023 an Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach einer Personalaufstockung der Bundespolizei Augsburg.

“Es ist keine gute Nachricht, dass am Augsburger Hauptbahnhof trotz Umbaumaßnahmen die Kriminalität stark zunimmt. Dieser Ort braucht einen besseren Schutz durch sichtbarere Polizeipräsenz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser muss der Sicherheit von Fahrgästen, Bahnpersonal und Bundespolizei oberste Priorität einräumen und für eine deutliche personelle Aufstockung der Bundespolizei sorgen”, wiederholt CSU-Bundestagsabgeordneter Dr. Volker Ullrich seine Forderung. Er hatte sich bereits im Februar 2023 an das Bundesinnenministerium gewandt und auf die besondere Situation in Augsburg verwiesen. Seitdem seien die Herausforderungen größer geworden, wie sich auch an den Zahlen zeigt. Die Behörden müssten davon ausgehen, dass sich die Sicherheitslage zur Fußball-Europameisterschaft durch ein deutlich höheres Fahrgastaufkommen noch verschärfen wird. “Die Bundesregierung muss auf Worte Taten folgen lassen und das Bundespolizeirevier Augsburg für die Zukunft entsprechend gut ausstatten. Sie muss noch mehr Augenmerk auf die Bundespolizei am Augsburger Hauptbahnhof legen. Eine personelle Verstärkung ist nicht nur mit Blick auf höhere Fahrgastzahlen nach dem Umbau notwendig. Die Beamten des Bundespolizeireviers Augsburg kommen bei Straftaten in Zügen von GoAhead zum Einsatz und müssen bayernweit das Videomaterial auswerten, weil der Betriebssitz in Augsburg ist”, so Ullrich. “Diese zeitintensive Ermittlungsarbeit muss stärker in die Personal-Bedarfsplanung einfließen.”