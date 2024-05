Zweite deutliche Niederlage bei der Eishockey-WM für Team Deutschland

Die Männer-Nationalmannschaft ist im dritten Spiel der 2024 IIHF-Weltmeisterschaft in Tschechien gegen Schweden unterlegen.

In der Ostrava Arena (8.309 Zuschauer) lautete der Endstand aus Sicht der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis 1:6, den Treffer für Deutschland erzielte Leonhard Pföderl (48./ EQ). Das DEB-Team hat sich in den ersten beiden Dritteln gegen starke Schweden schwergetan in ihr Spiel hineinzufinden, konnte sich dann aber im Schlussabschnitt steigern. Bundestrainer Harold Kreis: „Nach dem heutigen Spielverlauf war es wichtig, dass wir ein gutes letztes Drittel gezeigt haben. Diese abschließenden 20 Minuten sind das, was wir mit in das nächste Spiel nehmen. Die Schweden haben heute stark gespielt und wir hatten Mühe, in die Partie zu kommen. Wir werden das Spiel natürlich noch einmal genau analysieren und unsere Schlüsse für den restlichen Turnierverlauf ziehen. Wir werden uns jetzt auf unsere Stärken besinnen und darauf aufbauen für die nächsten Spiele.“









Am Mittwoch steht für die DEB-Auswahl das nächste WM-Spiel an. Gegner ist Lettland, Spielbeginn ist 16:20 Uhr.

Alle WM-Partien der deutschen Mannschaft werden live auf MagentaSport, ProSieben und Sportdeutschland.TV übertragen.