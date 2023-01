Scheinrechnungen für die Pflegekasse in Millionenhöhe? Dieser Verdacht auf einen Betrugsfall erschüttert die kleine Gemeinde Seeg im Ostallgäu. Der Bürgermeister und der Leiter eines Pflegeheims vor Ort sind festgenommen worden









Am Abend wurde bekannt, dass gegen Markus Berktold ein Haftbefehl erlassen wurde. Der Bürgermeister des Ostallgäuer 3000-Seelenortes muss ebenso wie der Pflegeheimleiter in Untersuchungshaft.