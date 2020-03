Desinfektionsmittel: Wirksamer Schutz vor Viren und Bakterien?

Ob Coronavirus, lästiges Norovirus oder auch die Grippe: Viele Menschen möchten sich mit Desinfektionsmitteln gegen Viren, Pilze und Bakterien wappnen. Doch ist die Desinfektion von Flächen und Händen nicht in jeder Situation notwendig.

Desinfektionsmittel im Überblick

Mit Desinfektionsmittel können Krankheitserreger auf unbelebten Gegenständen, die von vielen Menschen berührt werden, abgetötet und unschädlich gemacht werden. Ebenso gibt es Varianten für die Desinfektion der eigenen Hände. Überall dort, wo potenzielle Erreger von Viruserkrankungen oder bakteriellen Infektionen vorhanden sind, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung durch Desinfektionsmittel. Dadurch wird vermieden, dass die Krankheitserreger einen weiteren Wirt finden und die jeweilige Erkrankung auslösen können.

Im Handel erhältliche Desinfektionsmittel basieren meist auf Alkohol, sind aber nicht immer universell einsetzbar. So gibt es Bakterizide gegen Bakterien, die bei Viruserkrankungen (wie zum Beispiel dem neuartigen Coronavirus) keinerlei Wirkung zeigen. Umgekehrt bekämpfen so genannte Viruzide Viren, können allerdings gegen Bakterien nichts ausrichten. Wer mit Hilfe eines Desinfektionsmittels gegen Pilze ankämpfen möchte, greift hingegen zu einem Fungizid.

Vergleich: Flächendesinfektion vs. Handdesinfektion

Unterschieden wird zwischen der Flächen- und der Händedesinfektion. Erstere soll die Reinigung von Arbeitsplatten, sanitären Anlagen und häufig berührten Gegenständen wie Türgriffen oder Lichtschalter ermöglichen. In einem Umfeld, in dem die sorgfältige Desinfektion essentiell ist (zum Beispiel in Krankenhäusern oder Arztpraxen) können Flächendesinfektionsmittel auch als Bodenreiniger eingesetzt werden. Einwegprodukte eignen sich für die Reinigung eher als mehrfach verwendete Lappen und Wischer, denn diese müssen für einen erneuten Einsatz erst bei mindestens 60 Grad Celsius in die Waschmaschine.

Handdesinfektionsmittel sorgen in einigen Situationen zusätzlich für Sicherheit. Wurde ein nicht per Flächendesinfektion behandelter Bereich berührt, der mit Krankheitserregern belastet ist, kann durch die Handdesinfektion eine Erkrankung im besten Fall noch vermieden werden. Doch sollte auf ein zertifiziertes Produkt zurückgegriffen werden.

Richtige Anwendung von Desinfektionsmitteln

Beide Varianten – Flächen- und Händedesinfektion – müssen für die optimale Wirksamkeit korrekt angewendet werden. Flächendesinfektionsmittel bedingen einer gewissen Einwirkzeit, die sich je nach Produkt unterscheiden und der Produktaufschrift entnommen werden kann. Die Händedesinfektion wird auf ohnehin trockener Haut angewendet und nicht abgespült. Allerdings sollte Händedesinfektion mit Bedacht angewendet werden. Eine zu häufige Nutzung kann aufgrund des enthaltenen Alkohols austrocknend wirken. Zu Hause ist die Anwendung meist übertrieben. Experten empfehlen, lediglich bei erkrankten Personen im Umfeld auf die zusätzliche Desinfektion zu setzen. Anderenfalls reichen Wasser und Seife für die Handreinigung aus.

Wer in Länder mit schlechten Hygienebedingungen reist, sollte hingegen die Handdesinfektion mit in den Koffer packen. Auch in der Hochsaison von Grippe und ähnlichen Viren kann ein Desinfektionsmittel sinnvoll sein, wenn Menschenmengen aufgesucht oder öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Ausnahmslos immer ist die Desinfektion in medizinischen Einrichtungen und während der Pflege von erkrankten Menschen wichtig.

Wo gibt es Desinfektionsmittel?

Gerade in Zeiten, in denen aufgrund einer neuartig aufgetretenen Erkrankung die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln steigt, wird deren Bezug rasch erschwert. Hochwertige, zertifizierte Desinfektionsmittel mit belegbarer Wirksamkeit gibt es in der Apotheke. Vor Ort oder online versorgen Anbieter mit entsprechenden Varianten. Online ist die shop-apotheke.com eine empfehlenswerte Anlaufstelle.

Alternativ gibt es in Ausnahmesituationen, wie sie aufgrund des 2020 in Deutschland erstmals aufgetretenen Coronavirus bestehen, die Option, dass Apotheken Desinfektionsmittel selbst herstellen und so für Nachschub sorgen können. (pm)