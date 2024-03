Am Mittwochnachmittag betrat ein 37-jähriger Augsburger einen Discounter in der Kolpingstraße in Kaufering dreimal hintereinander und entwendete jeweils eine Flasche Whiskey, wobei er durch einen aufmerksamen Kunden beobachtet wurde.

Um die Waren unbemerkt aus dem Geschäft zu schaffen, entfernte er mit einer Zange die Diebstahlssicherungen. Der durch den Zeugen verständigte Marktleiter stellte den Dieb schließlich, unmittelbar vor er das Geschäft nach seiner dritten Tat verlassen wollte. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf über 60€.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass für den 37-Jährigen ein Haftbefehl besteht, sodass er festgenommen und in eine Haftanstalt nach Augsburg verbracht wurde.