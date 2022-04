Ex-Brigadegeneral Erich Vad: Wünsche mir ein bisschen Dankbarkeit von der Ukraine

Der Ex-Brigadegeneral und ehemalige militärpolitische Berater von Angela Merkel, Erich Vad, hat den Kurs der Bundesregierung bei Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigt.

„Deutschland tut genug. Ich stehe absolut hinter der Entscheidung des Kanzlers, auch bei den schweren Waffen nicht mitzugehen, sondern in dem Bereich zu bleiben. Das ist auch abgesprochen zwischen unseren Bündnispartnern“, sagte Vad den Sendern RTL/ntv.

Zur aktuellen Kritik des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk an der Bundesregierung sagte Vad: „Ich wünsche mir, dass die Ukraine auch ein bisschen Dankbarkeit zeigt und nicht diese Art der Kommunikation, die man politisch und regierungsseitig da erlebt, auch von dem Botschafter, der hier unterwegs ist. Das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich sehr unschön gegenüber einem Partner, der so viel tut und getan hat.“ Melnyk hatte Vad auf Twitter zuletzt als „erbärmlichen Loser“ bezeichnet.