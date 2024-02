FC Augsburg holt Last-Minute-Punkt in Bochum

Der FC Augsburg trat am 20. Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Bochum an, einem direkten Tabellennachbarn. Dank eines späten Elfmetertreffers von Ermedin Demirović sicherten sich die Fuggerstädter ein hart umkämpftes 1:1-Unentschieden.

Nach der Niederlage gegen den FC Bayern München gab es keine personellen Änderungen in der Startelf, lediglich Winter-Neuzugang Pep Biel rückte für den verletzten Dion Beljo in den Kader. Bei schwierigen Wetterbedingungen musste die Mannschaft gegen die heimstarken Bochumer von Beginn an aufmerksam sein. Nach einem frühen Torschuss der Gastgeber gelang Moritz Broschinski das 0:1 per Fallrückzieher (29.).

In der zweiten Halbzeit zeigte der FCA mehr Schwung und kam zu einigen guten Chancen, bevor Kapitän Demirović in der Nachspielzeit (90+1) den Ausgleichstreffer vom Elfmeterpunkt erzielte. Das Remis bringt Augsburg auf Platz zwölf der Tabelle, nächste Woche steht das Spiel gegen RasenBallsport Leipzig an.