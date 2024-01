FC Augsburg startet Vorverkauf für die Heimspiele gegen Bayern, Leipzig und Freiburg

Nach dem Jahresauftakt am Samstag, 13. Januar, (15.30 Uhr) gegen Bayer 04 Leverkusen, für den nur noch Restkarten erhältlich sind, warten in den darauffolgenden Heimspielen mit dem FC Bayern München (Samstag, 27. Januar, 15.30 Uhr), RasenBallsport Leipzig (Samstag, 10. Februar, 15.30 Uhr) und dem SC Freiburg (Sonntag, 25. Februar, 19.30 Uhr) drei weitere Gegner aus der oberen Tabellenregion. Für diese Partien startet am Dienstag, 9. Januar, (12.00 Uhr) der exklusive Mitglieder-Vorverkauf, bei dem sich FCA-Mitglieder bis zu vier Tickets sichern können.

Während für die Heimspiele gegen Leipzig und Freiburg im Anschluss der freie Vorverkauf beginnt, wird es für das Duell mit dem Rekordmeister aus München ausschließlich einen Vorverkauf für alle Fans, die bereits im Onlineshop registriert sind und in der Vergangenheit schon Tickets erworben haben, geben. Dieser startet am Dienstag, 16. Januar, um 12.00 Uhr, etwaige Rückfragen hierzu können per Mail an [email protected] gerichtet werden.

Tickets in allen Kategorien erhältlich

Wie gewohnt gibt es zum Verkaufsstart für diese Heimspiele Tageskarten in allen Kategorien (inklusive Stehplatz und Augsburger Allgemeine-Familienblock). Tickets sind über den Onlineshop, die FCA-Geschäftsstelle, den FCA 1907 Store, die VR-Bank-Filiale in der Annastraße, über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz) sowie an allen Kartenverkaufsstellen der Augsburger Allgemeinen zu erhalten.

Für das Heimspiel gegen den FC Bayern München gilt die Preisliste der Kategorie A, für die Heimspiele gegen RasenBallsport Leipzig und den SC Freiburg die Preisliste der Kategorie B.