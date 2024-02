FC Bayern verleiht Toptalent Krätzig

Der FC Bayern verleiht Frans Krätzig bis zum Saisonende an Austria Wien. Der 21-jährige Defensivspieler soll beim österreichischen Erstligisten Spielpraxis sammeln. Beim FC Bayern läuft sein Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern: „Frans Krätzig ist in einer Phase seiner jungen Karriere, in der er regelmäßig zum Einsatz kommen muss, um sein Niveau kontinuierlich steigern zu können. Bei Austria Wien hat er die Chance, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen. Wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten.“

Frans Krätzig zählt zum ersten Jahrgang, der 2017 in den damals neu gegründeten FC Bayern Campus eingezogen ist. Im vergangenen Sommer empfahl er sich für einen Profivertrag beim deutschen Rekordmeister. Im Team von Thomas Tuchel kam er seitdem in sieben Pflichtspielen zum Einsatz (ein Tor), für den FC Bayern II war er bisher insgesamt 35 Mal am Ball (drei Tore).