Galerie | „In Deubach an der Schmutter, ist alles in Butter“ – Tausende Schaulustige feiern den Straßenfasching in Deubach

Dass der westliche Landkreis eine Hochburg des Straßenfaschings ist, wurde am heutigen Veilchendienstag wieder einmal mehr deutlich. Bei bestem Faschingswetter Wetter kamen tausende Schaulustige in den Gessertshauser Ortsteil Deubach. Für 14:14 geplant schlängelte sich der Gaudiwurm auch aufgrund der Zuschauermaßen an der Strecke erst mit deutlicher Verspätung durch die Straßen. Während in vielen Umzügen der Region Politik keine Rolle spielt, wurden in Deubach wieder einige Dinge aus der großen (u.a. die Finanzpolitik der Ampel, Renten…) und lokalen Politik (u.a. das „Zech-Loch“ in der Deubacher Mitte) thematisiert. Auch die Bürgermeister aus Gesserthausen (Jürgen Mögele), Diedorf (Peter Högg) und Kutzenhausen (Andreas Weißenbrunner) waren in den Ort an der Schmutter gekommen.



Foto: Dominik Mesch 1 von 51