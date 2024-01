Indians feiern Comeback-Sieg | ECDC Memmingen gewinnt in Stuttgart

Ein verrücktes Spiel am Freitagabend endete am Ende mit einem Sieg für den ECDC Memmingen. Im letzten Drittel drehten die Indians mit sechs Toren die Partie und nahmen einen 7:5 Sieg aus Stuttgart mit. Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel gegen Bayreuth am Hühnerberg.

Im ersten Drittel zeichnete sich bereits ab, dass Memmingen sich gegen mutige Rebels schwer tat. Die Indians fanden nie richtig ins Spiel und machten es sich mit individuellen Fehlern selber schwer. Stuttgart ging noch vor der Pause durch Lukas Traub mit 1:0 in Führung.

Auch das zweite Drittel versprach nicht wirklich eine Besserung. Stuttgart erhöhte nach der Pause durch Pistilli auf 2:0, ehe Carlo Wittor Sekunden später das 3:0 nachlegte. Eddy Homjakovs verkürzte für die Indianer zwar auf 1:3, doch Stuttgart kam daraufhin wieder zum Torerfolg. Loris Walter vollstreckte zum 4:1 für die Hausherren. Mittlerweile hatte Daniel Huhn, der ganz und gar nicht mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden sein konnte, nicht nur seine Auszeit genommen sondern auch den Torhüter gewechselt. Für Leon Meder stand erstmals Luca Ganz im Indianer-Tor.

Im letzten Drittel wollten es die Mannen von Coach Huhn dann aber nochmals wissen. Vor allem die erste Reihe spielte Stuttgart nahezu völlig im eigenen Drittel fest. Ein Doppelschlag zum 3:4 von Jaro Hafenrichter und Eddy Homjakovs läutete die Aufholjagd ein. In der 52. Minute fiel dann der Ausgleich und Memmingen dominierte fortan das Spiel. Matej Pekr netzte erst in Überzahl ein, keine zwei Minuten später klingelte es erneut im Gehäuse der Rebels. Matej Pekr vollendete erneut zur 5:4 Führung. Gute zwei Minuten vor dem Ende vollendete der bärenstarke Eddy Homjakovs einen Pass von Jaro Hafenrichter zum 6:4. Stuttgart verkürzte zwar noch auf 5:6, Dominik Meisinger setzte aber den Schlusspunkt zum 7:5 per Empty Net Goal.

Mit diesem wichtigen Sieg für die Indians geht es nun ins Spitzenspiel am Sonntag. Im Kampf um Platz 4 kommt der direkte Konkurrent in die Maustadt. Die Memminger treffen dann auf die Bayreuth Tigers vor einem vollen Hühnerberg und wollen dieses wichtige Spiel unbedingt gewinnen. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr. Karten sind online im VVK verfügbar.

ECDC Memmingen: Meder (Ganz, ab 25.) – Svedlund, Dobryskin; Kasten, Mastic; Peleikis, Menner; Häring – Hafenrichter, Homjakovs, Pekr; Meier, Meisinger, Fominych; Pfalzer, Busch, Marsall; Bräuner, Sarto.

Tore: 1:0 (18.) Traub, 2:0 (25.) Pistilli (Wiencik), 3:0 (25.) Wittor (Walter, Strieska), 3:1 (26.) Homjakovs (Pekr, Kasten), 4:1 (29.) Walter (Vostarek, 5-4), 4:2 (46.) Hafenrichter (Homjakovs, Kasten), 4:3 (46.) Homjakovs (Pekr, Kasten), 4:4 (52.) Pekr (Hafenrichter, Svedlund, 5-4), 4:5 (54.) Pekr (Homjakovs), 4:6 (59.) Homjakovs (Hafenrichter, Peleikis), 5:6 (60.) Redler (Vostarek), 5:7 (60.) Meisinger (Homjakovs, Hafenrichter)

Strafminuten: Stuttgart 6 – Memmingen 8