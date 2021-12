Johanniter Augsburg bekommen 3.000 hochwertige FFP2-Masken gespendet

Die Johanniter in Augsburg freuen sich über ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Die Firma Jäcklin spendet 3.000 hochwertige FFP2-Masken an die Hilfsorganisation. Die Masken werden in den Bereichen Pflege und Rettungsdienst eingesetzt.

Die Johanniter sind dankbar für die wertvolle Unterstützung, die besonders in Zeiten der Materialknappheit wie gerufen kommt. Die Firma Jäcklin aus Augsburg ist bekannt für hochwertige Masken, die vor Ort in Augsburg produziert werden. Mit der Maskenspende möchte die Firma die Arbeit der Johanniter wertschätzen und dazu beitragen, dass die Hilfsangebote optimal aufrechterhalten werden können.