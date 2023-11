Klimakleber-Aktionen in Augsburg sorgen nur für kurze Beeinträchtigungen

Sogenannte Klimakleber versuchten am Mittwoch an zwei Stellen in der Augsburger Innenstadt durch Aktionen für Störungen zu sorgen. Die Polizei hatte die dieses Mal Situation schnellstens im Griff.

Die Polizei in Augsburg war im Vorfeld über eine geplante Klebeaktion informiert und verstärkte ihre Präsenz im Stadtgebiet.

Zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr wurden zwei Personen am Theodor-Heuss-Platz mit Klebematerial erwischt. Drei weitere Personen wurden in der Nähe der Gögginger Brücke von den Einsatzkräften angetroffen. Dank des schnellen Eingreifens konnte bei zwei Personen ein Ankleben an die Straße verhindert werden.

Eine Person hatte sich bereits kurz vor der Brücke festgeklebt, wurde aber nach kurzer Zeit wieder befreit. Aufgrund der feuchten Fahrbahn griff der Kleber nicht wie von dem Aktivisten gewünscht und konnte mit Spülmittel gelöst werden.

Alle Personen wurden zur Feststellung ihrer Identität auf die Polizeiwache gebracht. Aufgrund der nicht angemeldeten Versammlung wird gegen alle Beteiligten unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Die Aktion führte zu kurzzeitigen Behinderungen im Bereich der Gögginger Brücke.

Eine ähnliche Aktion hatte im Sommer am Königsplatz für deutlich größere Beeinträchtigungen gesorgt.