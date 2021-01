Memmingen Indians liefern Rosenheim einen großen Kampf

Nach einer tollen kämpferischen Leistung müssen die Memminger Indians am Ende eine 2:3 Niederlage gegen das Spitzenteam aus Rosenheim hinnehmen. Die Maustädter kamen dabei immer besser in die Partie und zeigten insgesamt eine starke Vorstellung.

Erneut mussten die Indians auf die beiden etatmäßigen Stammkräfte zwischen den Pfosten verzichten, so dass Jenny Harß zu ihrem nächsten Einsatz kam. Bereits nach rund 80 Sekunden musste die Torfrau bereits das erste Mal hinter sich greifen, als sich die Starbulls erfolgreich durch die Memminger Hintermannschaft kombiniert hatten. Und es ging vorerst so weiter: Einen Abpraller nutzte Kapitän Baindl zum 0:2 in der 5. Minute, der Fehlstart für den ECDC war komplett. Doch die Indianer fanden langsam in die Spur zurück und erkämpften sich die ersten Möglichkeiten. Myles Fitzgerald war es dann in der 12. Spielminute, der sich hinter dem Rosenheimer Tor den Puck erkämpfte und den freistehenden Antti Miettinen bediente. Der Routinier versenkte den Puck aus kurzer Distanz zum Anschluss und hauchte den Indianern neues Leben ein. Der Nackenschlag vor der Pause folgte trotzdem noch, als der stark aufspielende Michael Baindl nach starkem Solo den U20-Nationalspieler Encrico Henriquez bediente, welcher zum 3:1 vollendete.

Die Indians gaben aber nicht klein bei. Mit hartem Körperspiel blieben sie in der Partie und waren auch ein ums andere Mal gefährlich. Leon Abstreiter schaffte es schließlich einen Distanzschuss von Linus Svedlund erfolgreich abzufälschen und auf ein Tor zu verkürzen. Trotz des Treffers sahen sich die Indians im Verlauf des zweiten Drittels mehrmals in die Defensive gedrängt, was vor allem an mehreren Strafzeiten lag. In regelmäßigen Abständen mussten vier Rot-Weiße hintereinander auf die Strafbank wandern, die Unterzahlformation hielt aber immer stand.

Den Memmingern blieben zwanzig Minuten, um dem Favoriten noch einmal gefährlich zu werden. Leider sollte es am heutigen Abend nicht mehr klappen. Die Indians versuchten mit allen Mitteln den Ausgleich zu erzielen, der Puck wollte aber nicht mehr ins Tor. Da sich die Maustädter auf der anderen Seite auch auf die hervorragende Jenny Harß verlassen konnten, bleib es am Ende beim knappen Spielstand von 2:3, welcher den Rot-Weißen, trotz fehlender Punkte, Hoffnung machen sollte.

Nun folgen zwei Spiele gegen weitere Topteams in Selb und Deggendorf, ehe am nächsten Sonntag die Passau Black Hawks in die Maustadt kommen.

mfr

ECDC Memmingen: Harß (Wiedemann) – Meier, Svedlund; Kittel, Kasten; de Paly, Schirrmacher, Stobbe – Miettinen, Huhn, Fitzgerald; Herm, Ledlin, Wolter; Abstreiter, Schmid, Hofmann; Ahlroth, Grözinger, Pfalzer.

Tore: 0:1 (2.) Höller (Baindl, Henriquez), 0:2 (5.) Baindl (Krumpe, Höller), 1:2 (12.) Miettinen (Fitzgerald, Kasten), 1:3 (17.) Henriquez (Baindl), 2:3 (31.) Abstreiter (Svedlund, Schirrmacher).

Strafminuten: Memmingen 14 – Rosenheim 14