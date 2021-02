Memmingen Indians siegen in Peiting

Der ECDC Memmingen hat in Peiting einen Sieg der Moral gefeiert. Nach mehrmaligem Rückstand glichen die Indians immer wieder aus, ehe sie sich im Penaltyschießen den verdienten Zusatzpunkt sicherten. Am Freitag geht es für die Maustädter zum wiedererstarkten Deggendorfer SC.

Nach den beiden Niederlagen gegen die Topteams aus Selb und Rosenheim gingen die Indianer mit komplett durcheinander gewirbelten Reihen ins Spiel gegen Peiting. Linus Svedlund wurde erstmals im Sturm eingesetzt und auch die anderen Reihen veränderte Coach Waßmiller auf mehreren Positionen. Dies merkte man den Indianern zu Beginn auch noch an, als die Ordnung mehrmals fehlte. Die Gastgeber nutzten dies zur frühen Führung durch Hlozek, die Marvin Schmid kurz vor Drittelende ausgleichen konnte.

Im zweiten Abschnitt dann ein offenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Peiting ging durch den niederländischen Kontingentstürmer Nando Nagtzaam wieder in Führung und baute diese durch Gohlke sogar noch aus, ehe die Indians wieder ins Spiel zurückfanden. Christopher Kasten und Myles Fitzgerald in Überzahl brachten den ECDC ins Spiel zurück.

Doch auch in den letzten zwanzig Minuten mussten die Rot-Weißen einen Rückschlag hinnehmen, wieder brachte Nagtzaam die Hausherren in Front. Doch erneut kamen die Indianer zurück und glichen durch ihre starke erste Powerplay-Formation aus. Linus Svedlund war der Torschütze zum 4:4. Die Memminger hatten dann sogar noch einmal die Chance das Spiel in der regulären Spielzeit zu drehen, mehrere Chancen wurden aber vereitelt, so dass es in die Verlängerung ging. Auch dort hatten die Gastgeber einige brenzlige Situationen zu überstehen, konnten sich aber ins Penaltyschießen retten. Myles Fitzgerald war am Ende hier der Matchwinner aus Memminger Sicht, er verwandelte insgesamt zwei seiner Versuche und sicherte den Indians den Zusatzpunkt. Jenny Harß hielt vier von sechs Peitinger Penaltys und bestätigte damit den starken Eindruck, den sie in den letzten Wochen im Memminger Gehäuse hinterlassen hat.

Am Freitag geht es für den ECDC nach Deggendorf. Beim DSC wartet eine Mannschaft, die immer mehr ins Rollen kommt. Vor allem das Comeback von Topstürmer Thomas Greilinger half den Niederbayern enorm, mittlerweile stehen sie daher, nach Punkteschnitt gerechnet, auf dem vierten Rang der Tabelle. In den letzten fünf Spielen konnte Deggendorf nicht nach 60 Minuten bezwungen werden, Siege gegen Peiting, Weiden, Höchstadt und Passau stehen zu Buche, gegen Regensburg musste man sich erst in der Overtime geschlagen geben. Mit Rene Röthke, Chase Schaber, Andrew Schembri oder auch Ex-Memminger Tadas Kumeliauskas stehen zahlreiche starke Akteure im Kader, auch wenn Thomas Greilinger definitiv der Dreh- und Angelpunkt des Teams ist. Das beweisen auch seine 28 Punkte in nur 12 Spielen.

Die Indians konnten zuletzt mit vier Reihen auflaufen, jedoch mussten sie trotzdem auf einige Stammkräfte verzichten. Ob diese bis zum Freitag wieder einsetzbar sind, ist noch nicht abzusehen. Trainer Waßmiller hat aber schon am Dienstag bewiesen, dass er für die ein oder andere Überraschung im Aufgebot sorgen kann, was dem Auftritt des ECDC definitiv nicht geschadet hat.

ECDC Memmingen: Harß (Wiedemann) – de Paly, Schirrmacher; Meier, Kittel; Stange, Kasten; Stobbe, Ledlin – Svedlund, Huhn, Fitzgerald; Miettinen, Grözinger, Herm; Abstreiter, Schmid, Pfalzer; Fabian, Ahlroth, Dopatka.

Tore: 1:0 (5.) Hlozek (Nagtzaam, Reichert), 1:1 (18.) Schmid; 2:1 (28.) Nagtzaam (Feuerecker, Hlozek), 3:1 (34.) Gohlke (Heger, Feuerecker, 5-4), 3:2 (34.) Kasten (Schmid, Herm), 3:3 (38.) Fitzgerald (Svedlund, Kasten, 5-4), 4:3 (46.) Nagtzaam (Reichert, Bartsch, 5-4), 4:4 (52.) Svedlund (Fitzgerald, Huhn, 5-4), 4:5 (PEN) Fitzgerald.

Strafminuten: Peiting 12 – Memmingen 10