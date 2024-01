Nazi-Schmierereien in Aichach – Unbekannte Täter beschädigen Autos und Gebäude

Vom Dienstag, den 10.01.2024, 17:30 Uhr bis Mittwochmorgen wurden in Aichach mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Bahnhof mit Sprühfarbe beschmiert.

Der unbekannte Täter besprühte vorrangig die Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen sowie das Bahnhofsgebäude selbst. Auf beiden Seiten eines ausländischen PKWs wurde ein beleidigender Schriftzug aufgesprüht. In derselben Nacht wurden auch Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien an einem Discount-Supermarkt in der Augsburger Straße festgestellt.

Vermutlich in der Folgenacht vom Donnerstag (11.01.2024) auf Freitag wurde ein

Baumarkt in der Augsburger Straße angegriffen. Unbekannte Täter haben mit blauer Farbe Schriftzüge und Zeichen mit nationalsozialistischem Hintergrund aufgesprüht. Weiterhin wurden Waren aus der Auslage vor dem Laden mutwillig beschädigt. Die Polizeiinspektion Aichach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird aktuell auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Bitte melden Sie sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.