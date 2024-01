Negativserie der Kangaroos beendet- BG Leitershofen/Stadtbergen siegt in Ehingen

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat ihre Negativserie in fremden Hallen in der BARMER 2.Basketball Bundesliga am Samstagabend gestoppt. Beim Team Ehingen Urspring siegte die BG in einer hartumkämpften Partie mit 79:71. Es war nach dreieinhalb Monaten der erste Auswärtssieg für die Kangaroos. Mit nunmehr acht Siegen und sieben Niederlagen springen die Stadtberger vorbehaltlich der noch bis Dienstag ausstehenden Partien des 15. Spieltags in der Tabelle wieder über die magische Play-Off Linie.

In der gut gefüllten Ehinger Sporthalle beorderte BG-Chefcoach Emanuel Richter erstmals Ole Theiss in die Startformation, nachdem Bernat Vanaclochagrippegeschwächt mit an die Donau gereist war, sich in letzter Minute aber dem Team zur Verfügung stellte und dann immerhin 20 Spielminuten durchhielt. Die Leitershofererwischten insgesamt auch den besseren Start, zeigten sich sehr konzentriert und zogen schnell einige Punkte davon, entscheiden das erste Viertel mit 21:15 für sich. Man merkte allen Akteuren an, dass man heiß darauf war, dieses Mal auch in der Fremde endlich einmal abzuliefern. Die zweiten zehn Minuten gestalteten sich aber wieder eher zäh. Vor allem die Wurfquote ließ zu wünschen übrig, dazu kamen die Grünhemden von der Schwäbischen Alb jetzt sehr gut ins Spiel und ließen mit guter Defense in diesem Viertel nur acht Punkte der BG zu. Die Belohnung hierfür war die 33:29 Führung zur Halbzeit für die Einheimischen. Nach dem Seitenwechsel wog die Partie hin und her. Jakob Hanzalek glich in der 24. Minute erstmals wieder zum 36:36 aus, danach nahm die Spannung weiter zu, die Führung wechselte ständig, es entwickelte sich ein packendes Match für die Fans. Zwei Dreier von Nicolas Lagerman und Jermane Carter brachten dann in der Endphase des dritten Viertels das Momentum auf die Seite der Kangaroos und eine 52:47 Viertelführung ein.

Im letzten Abschnitt hielten die Gäste das Tempo sehr hoch, provozierten mit guten Moves zum Korb einige Freiwürfe und spielten auch im passenden Moment den Ball immer wieder gut an die Dreipunktelinie zurück. Und die Würfe von jenseits der 6.75 Meter Linie fielen im Vergleich zur ersten Halbzeit weiter, und auch die Freiwurfquote passte jetzt. Die gute Verteidigungsbereit tat ein Übriges und beim Spielstand von 70:57 für die Stadtberger zweieinhalb Minuten vor dem Ende schien eine Vorentscheidung bereits gefallen. Doch weit gefehlt, die Urspringer gaben noch einmal alles, trafen nun auch sehr gut aus der Distanz und verkürzten sechsunddreißig Sekunden vor Spielende auf 70:74. Danach folgten die beim Basketball obligatorischen„Stopp-Clock Freiwürfe“, bei denen Jakob Hanzalek und Nicolas Lagerman ebenso wie zuvor schon Jannik Westermeir und Jermane Carter die Nerven behielten und den Sieg nach Hause schaukelten.

Die Erleichterung,die schwarze Serie nun endlich beendet zu haben, war allen Kangaroos-Protagonisten nach dem Match anzusehen. Zufrieden konnte man sich auf die Heimreise machen. Dem Team wird dieser Auswärtssieg sicherlich auch weitere Sicherheit für die nächsten Spiele geben. Auf die Stadtberger wartet nun am Samstag (Spielbeginn 19.30 Uhr) wieder in eigener Halle die Black Forest Panthers Schwenningen, die zuletzt durch einen Trainerwechsel und neue Spieler ihre Situation zu verbessern suchten. Anschließend führt die Reise der BGnach Speyer. Am 3. Februar findet dann der Höhepunkt des Jahres statt, wenn der FC Bayern München in der Stadtberger Sporthalle gastiert. Zu diesem Match peilen die Kangaroos mit verschiedenen Aktionen an, die 1000-Zuschauer Marke zu