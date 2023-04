Pepi will nicht zurück zum FC Augsburg

Ricardo Pepi war der Rekordtransfer des FC Augsburg. Für diese Saison ist er an Groningen ausgeliehen, über den Zeitpunkt danach ist man sich nicht so ganz einig.

Ricardo Pepi war mit viel Vorschusslorbeeren 2022 vom FC Augsburg aus Dallas (MLS) geholt worden. Die hohe Ablösesumme von umgerechnet ca. 16 Mio. Euro lastete auf dem lastete aber wie ein Sack Steine auf den Schultern des damals 19-Jährigen. Nach 15 mehr oder weniger enttäuschenden Spielen ohne Tor wurde der Angreifer nach der Sommervoreitung auf die laufende Saison ausgeliehen. Beim FC Groningen in der niederländischen Ehrendivise sollte der US-Amerikaner reifen, ein Plan der aufging. In 22 Ligaeinsätzen kommt Pepi bislang auf 10 Treffer für die abstiegsbedrohten Friesländer. Auch im Nationalteam konnte er sich zuletzt wieder in Position bringen.

Doch wie geht es nach dieser Spielzeit weiter? Während man in Augsburg weiter von Pepi überzeugt mit ihm plant, scheint der Stürmer keine Rückkehr zu wünschen (Quelle: Fabrizio Romano).Die niederländischen Topclubs Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven würden ihn gerne verpflichten. Die Höhe einer möglichen Ablöse dürfte für diese Clubs aber wohl eine hohe Hürde darstellen. Bei einem Wechsel in die englische Premier League könnte diese allerdings erzielt werden. Gerüchten zu Folge soll Brighton seine Fühler ausgesteckt haben. Wo Pepis Zukunft liegt, entscheidet aber der FCA. Der Vertrag mit den Schwaben läuft bis 2026, weshalb auch eine erneute Leihe ein Thema sein könnte.