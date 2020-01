Kriegshaber – Fenster eines Kindergartens beschädigt

Zwischen 20.12.2019 und 02.01.2020 wurde die Fensterscheibe eines Kindergartens in der Columbusstraße beschädigt. Ein Unbekannter zerstörte die äußere Glasscheibe eines Fensters, wobei ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Firnhaberau -Geparkter Pkw angefahren

Am Neujahrsmorgen zwischen 01:45 Uhr und 09:30 Uhr wurde ein blauer Skoda Octavia, welcher in der Schillstraße (Höhe Hausnummer 245) geparkt war, angefahren. Ein Unbekannter touchierte den Pkw an der linken, hinteren Stoßstange und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Regional Report

Dasing / A 8-Leitplanke auf der Autobahn angefahren

Am gestrigen Donnerstagmittag wurde an einer Leitplanke an der Autobahnausfahrt Dasing (A8 in Fahrtrichtung Stuttgart) ein frischer Unfallschaden festgestellt. Den Ermittlungen zufolge kam ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Kurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und beschädigte dabei circa vier Felder der Leitplanke. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Ein Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet.

Bei dem unbekannten Fahrzeug dürfte es sich um einen dunkelroten, metallic, 3er BMW, Typ E36, Baujahr Anfang 90er Jahre, handeln. Der Pkw könnte einen Schaden an der Front und an der linken Fahrzeugseite aufweisen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

Gessertshausen-Rotlicht missachtet, Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern, um 16:10 Uhr, in Gessertshausen. Eine 56jährige Autofahrerin fuhr auf der Hauptstraße Richtung Ustersbach und missachtete offensichtlich Höhe Einmündung Bahnhofstraße das Rotlicht der Ampel und stieß im Einmündungsbereich mit einem bevorrechtigten Autofahrer aus der Bahnhofstraße zusammen.

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.000€

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten in Gersthofen

Am Do., 02.01.20, gegen 19.55 Uhr befuhr ein 90-jähriger Pkw Fahrer die Bahnhofstrasse und wollte geradeaus die Kreuzung bei „Grünlicht“ überqueren.Eine 34-jährige Fußgängerin lief trotz „Rotlicht“ zeigender Fußgängerampel auf die Fahrbahn der Bauernstraße.Obwohl der Pkw Fahrer eine Vollbremsung tätigte, wurde die Fußgängerin erfasst. Diese wurde leicht verletzt mit dem RTW in die Uniklinik Augsburg verbracht.

Verkehrsunfallflucht bei Aystetten

Am Do., 02.01.20, um 11.20 Uhr befuhr eine 26-jährige Pkw Fahrerin die Staatsstraße 2032 in Richtung Aystetten. Ein entgegenkommender bisher unbekannter Pkw geriet auf ihre Fahrspur und es kommt zum seitlichen Zusammenstoß der Außenspiegel.Anschließend flüchtet der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle.Es entstand Sachschaden von rund 250 €.Hinweise an die Polizei Gersthofen (Tel.0821/323-1810).

Kissing – Autofahrt unter Drogeneinfluss

Am 02.01.20, gegen 23:00 Uhr, wurden bei ein Verkehrsteilnehmer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der 21-jährige fuhr mit seinem Pkw auf der B 2 und wurde von einer Polizeistreife angehalten.Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Dasing – Sachbeschädigung

In der Zeit vom Dienstag, den 31.12.19 bis Donnerstag, den 02.01.20, beschädigten Unbekannte ein Schaufenster der Gemeindebücherei in der Schulstraße.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Friedberg – Sachbeschädigung durch Silvesterböller

Am Mittwoch, den 01.01.20, gegen 22:30 Uhr, wurde ein Böller in eine Hofeinfahrt in der Pater-Alfred-Maier-Straße geworfen. Das zünden des Böllers löste einen kleines Feuer aus. Es entstand an der Haus-Fassade sowie an einem Blumenkübel und Lichtschacht ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

