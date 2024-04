Polizeibericht Region Augsburg vom 13.04.2024

Derching -Brennender Lkw

Am Freitag, den 12.04.2024 gegen 13:45 Uhr entzündete sich ein Lkw,

welcher von der A8 kommend an der Anschlussstelle „Friedberg“ ausfuhr.

Nachdem der 41-jährige Fahrer einen lauten Knall und starke Rauchentwicklung

wahrnahm, konnte er sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug begeben.

Die Fahrbahn musste von der Feuerwehr gesperrt und gereinigt werden. Im Anschluss

wurde der Lkw abgeschleppt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000€.

Mering – Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Am Samstag, den 13.04.2024 gegen 00:20 Uhr, kam es in der Unterberger

Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 61-jähriger Mann touchierte mit seinem Pkw drei geparkte Fahrzeuge und entfernte

sich, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Ein 19-jähriger Geschädigter, welcher durch den lauten Knall auf den Zusammenstoß

aufmerksam wurde, stieg daraufhin in sein Fahrzeug, um den Mann zu verfolgen und

konnte ihn schließlich zum Anhalten bewegen.

Die alarmierten Beamten stellten bei der folgenden Kontrolle starken Alkoholgeruch

bei dem 61-jährigen fest. Da der Fahrer einen Alkoholtest verweigerte, musste er sich

einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 14.000€.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und

unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Adelsried/Kruichen-Radfahrerin von Pkw erfasst

Am Freitag gegen 15 Uhr befuhr eine 14-Jährige mit ihrem E-Bike die Bahnstraße in

Richtung Hauptstraße in Kruichen und wollte diese überqueren. Hierbei übersah sie

eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 57-Jährige Pkw-Fahrerin, welche auf

der Hauptstraße in Richtung Adelsried fuhr. Trotz einer Vollbremsung der Pkw-

Fahrerin kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin zu Fall kam. Zum Glück

wurde das Mädchen vom Pkw nicht überrollt und augenscheinlich nur leicht verletzt.

Sie musste ins Krankenhause nach Augsburg gebracht werden. Der erforderliche

Notarzt wurde mit dem Hubschrauber zum Unfallort geflogen. Am Pkw entstand ein

Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Schaden am Rad wurde auf 300 Euro

geschätzt.

Diedorf – Unfallflucht

Bereits am Donnerstag, gegen 12 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem weißen Pkw,

Hyundai, die Wellenburger Straße in Diedorf in Richtung Hauptstraße. Im

Kurvenbereich, auf Höhe des Einwohneramtes vom Markt Diedorf, kam ihm eine Frau

mit ihrem Pkw, vermutlich ein blauer VW Touran, entgegen. Diese fuhr zu weit links,

so dass der 21-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu

verhindern. Hierbei kam der 21-Jährige mit der rechten, hinteren Felge an den

Randstein, wodurch diese beschädigt wurde. An der Alufelge entstand ein Schaden in

Höhe von ca. 700 Euro. Bei dem Ausweichmanöver verletzte sich der 21-Jährige leicht

an einem Finger.

Zeugen sollen sich bei der PI Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18900 melden.

Zusmarshausen- Täter kehrt zum Unfallort zurück

Gegen 18.20 Uhr wurde bei der Polizei Zusmarshausen eine Unfallflucht in

Zusmarshausen im Bereich des Rosenweges mitgeteilt. Eine Zeugin hatte beobachtet,

wie ein Pkw beim Ausparken gegen einen anderen Pkw stieß und diesen beschädigte.

Die Fahrerin fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Als die Polizei gegen 19 Uhr den Unfall vor Ort aufnahm, kam die 42-Jährige Fahrerin

mit ihrem Pkw zum Unfallort zurück. Sie befand sich auf einer Besuchs- und

Einkaufsfahrt.

Bei der Kontrolle der Unfallverursacherin wurde dann deutlicher Alkoholgeruch

festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Sie wurde zur Polizei

Zusmarshausen mitgenommen, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der

Führerschein wurde sichergestellt. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen

Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen

betrug ca. 2.900 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.