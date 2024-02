Tourist Information Memmingen gewinnt Platz 2 beim ADAC-Tourismuspreis Bayern

Die Tourist Information Memmingen gewinnt bei der Preisverleihung des ADAC-Tourismuspreises Bayern den 2. Platz. Ihr Projekt TIMO, das radelnde Tourist-Info Mobil, konnte sie sich gegen 33 Mitbewerbern behaupten. Mit TIMO geht Memmingen unkonventionelle Wege.

Tourismus neu denken, nachhaltig und digital gestalten – und dabei die Tradition im Blick behalten. Dieser Spagat erfordert oft viel Mut. Auf diese Weise entstehen erfolgreiche Projekte, sogenannte Leuchtturmprojekte. Diese möchten der ADAC Nordbayern, ADAC Südbayern und die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH mit der Verleihung des „ADAC-Tourismuspreises Bayern“ fördern und auszeichnen.

„TIMO“, Kurzform für Tourist-Info Mobil, ist die mobile Version der Tourist Information Memmingen. Mit TIMO verfolgt die Tourist Information Memmingen das Ziel, auf die Besucher:innen der Stadt an Ort und Stelle zuzugehen und ihnen dabei zu helfen, für sie das beste Erlebnis zu finden. Dafür wurde ein Lastenrad in einen Infostand umgebaut. TIMO-Guides, hierfür ausgebildete Schüler:innen, sind in den Sommermonaten für sie im Einsatz. Sie informieren, helfen und überraschen mit kleinen Aufmerksamkeiten.

Das Tourist-Info-Mobil setzt einen erfrischenden Akzent und ist dabei konsequent nachhaltig: ökologisch, ökonomisch und sozial. Es entlastet die Umwelt und machte die Einführung von digitalen Info-Stehlen obsolet. Das Tourist-Info Mobil ist ein Sharing-Rad verschiedener Ämter und städtischen Institutionen und verschafft Memminger Schüler einen abwechslungsreichen Ferienjob.

Weitere Informationen zum Projekt TIMO finden Sie auf der Website der Tourist Information Memmingen Tourismus: Tourist-Info-Mobil (tourismus-memmingen.de) oder kontaktieren Sie das Team telefonisch unter 08331/850 177 oder unter info@memmingen.de