Verurteilter rumänischer Bürgermeister in Augsburg verhaftet

Ein verurteilter rumänischer Bürgermeister floh vor Haftantritt nach Deutschland. Für ihn war in Augsburg Endstation.

Am Dienstag klickten in Augsburg die Handschellen. Die Polizei nahm nach unseren Presse Augsburg-Informationen den verurteilten Bürgermeister der rumänischen Stadt Baia Mare fest. Der 45-jährige Catalin Chereches war wegen Bestechlichkeit bzw. Vorteilsnahme zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden und hätte am Freitag eine Haftstrafe antreten müssen. Er floh daraufhin. In Schwaben war für ihn Endstation.

Der Verfolgte wurde daraufhin durch die rumänischen Behörden mittels Europäischen Haftbefehls vom 24.11.2023 zur Festnahme ausgeschrieben.

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat am 27.11.2023 davon Kenntnis erlangt, dass sich der Verfolgte im Großraum München aufhalten soll. Durch die Generalstaatsanwaltschaft München wurden daher Observationsmaßnahmen und eine Überwachung der Telekommunikation veranlasst, wodurch der Aufenthaltsort des Verfolgten bereits am 28.11.2023 ermittelt und eine Festnahme gegen 18:30 Uhr im Bereich des Hauptbahnhof Augsburg ermöglicht wurde.

Der Verfolgte wird heute dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg vorgeführt. In der Folge wird die Generalstaatsanwaltschaft München beim zuständigen Oberlandesgericht München eine Entscheidung über die Auslieferung des Verfolgten herbeiführen.

Die Dauer des Auslieferungsverfahrens kann derzeit noch nicht beurteilt werden. Diese hängt maßgeblich auch davon ab, ob sich der Verfolgte mit der sogenannten vereinfachten Auslieferung einverstanden erklärt.