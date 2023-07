Was muss man 2023 beim Kaltenberger Ritterturnier gesehen oder erlebt haben? – Unsere Tipps

Eine Ritterturniershow, die das Publikum in Atem hält und zum Mitmachen bewegt. Musikgruppen, die aufhören lassen. Gaukler mit neuen spektakulären Programmen und Gaumenfreuden, die man sonst nicht findet. Wir ziehen ein Fazit des ersten Kaltenberg-Wochenendes mit den schönsten Momenten und Bildern und verraten wertvolle Tipps, mit denen der Besuch auf Schloss Kaltenberg an den kommenden Wochenenden unvergessen wird.

Eine vollbesetzte Arena? Kann in Kaltenberg durchaus vorkommen. Doch eine vollbesetzte Arena bereits in der Gauklernacht? Das war ein erster Höhepunkt der Spielzeit 2023.

Verantwortlich für dieses Highlight waren Hypnotica. Die Tschechen zauberten aber auch eine fulminante Feuershow in den Arena-Sand, die zum Staunen und Träumen einlud. Gerechter Lohn war der Applaus tausender Hände, der über die Ränge brandete.

Beste Stimmung herrschte auch beim Auftritt der legendären Band Corvus Corax auf der Rabenbühne. Einmal mehr aufhorchen ließen die Schweizer Musiker von Koenix, die gerade dabei sind, sich eine immer größer werdenden Fangemeinde zu erspielen. Des Teufels Lockvögel setzten ebenfalls musikalische Akzente. Schon die Gauklernacht am Freitag zeigte eindrucksvoll, wie überbordend, vielfältig und abwechslungsreich das Bühnenprogramm auf Schloss Kaltenberg gestaltet ist.

Ob auf der Raben, Schlossgraben-, Markt- oder der Waldbühne – das Publikum genoss die mal witzigen, mal fantastischen Darbietungen und die zauberhafte Stimmung auf dem Gelände im Fackelschein bis tief in die Nacht.

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen der Premiere der neuen Ritterturniershow. In „Der Verrat des doppelten Ritters“ entspann sich in der voll besetzen Arena eine rasante

Verwechslungsgeschichte um den Schwarzen Ritter Melwas und den edlen Ritter Seyfried. Das Publikum feierte nicht nur die ä packenden Kämpfe mit Lanze und Schwert, sondern auch theatrale Momente und groß angelegte Choreografien. Vor allem gegen Ende der Show, als das Publikum plötzlich zur stärksten Waffe gegen den Schwarzen Ritter wird, liefen allen in der Arena Gänsehautschauer über den Körper. Was für ein Erlebnis. Anschließend wurde die Stimmung in den Lagern, Schänken und vor den Bühnen mit jeder Stunde immer ausgelassener.

Der erste Sonntag des Kaltenberger Ritterturniers gehörte dann wieder besonders den Familien, die genug Zeit hatten von Markstand zu Marktstand zu schlendern, den Ritterspielplatz neben dem

Biergarten zu besuchen oder das neue Kinderparadies nah der Walhall zu erkunden. In dem können Kinder sich unter anderem beim Bogenschießen austoben, kreativ tätig werden und basteln oder malen. Und nach der Ritterturniershow in der Arena konnten die Kinder ihren Helden im Arenasand beim Kinderritterturnier nacheifern – Ritterschlag inklusive.



Was muss man 2023 in Kaltenberg gesehen oder erlebt haben? – Unsere Tipps:

Natürlich die Ritterturniershow „Der doppelte Ritter“. Am besten an den kommenden beiden Freitagen beim sogenannten Nachtturnier.

Unseren Erzähler Johannes Steck. Wie er wieder jeder Figur der Turniershow allein mit seiner Stimme Charakter und Persönlichkeit verleiht, ist einmalig. Unser Liebling 2023: der Medicus, ein bayerisches Mannsbild aus dem Bilderbuch.

Der Danse Macabre – der Kaltenberger Totentanz. Angelehnt an den Lübecker Totentanz und die Mysterienspiele des Mittelalters sorgen Lidia Buonfino und Meike Münch unterstützt von Giulia Sophia Young für eine aufsehenerregende Performance.

Das Turniermenü. Leckeres Essen ohne Wartezeiten. Mit unserem Turniermenü wird dieser Wunsch Wirklichkeit. Serviert wird das Menü in der Ritterschwemme und in der Walhall auf Vorbestellung.

Die Auftritte von Koenix. Kaltenberg hat schon viele spannende Mittelalterbands hervorgebracht. Die Schweizer Koenix könnten das nächste große Ding werden, sagt unser auf wohlklingende Bässe sehr

sensibel reagierendes Bauchgefühl. Und das Tanzbein hat ebenfalls – Große Zehe in die Höhe gestreckt! – sein Okay gegeben.

Kervan auf dem Schlosshof. Die besondere Mischung der französischen Gruppe aus Musik und Artistik verfängt einfach immer wieder.

Die Show der Flugträumer. Der Gewinn des Titels „Gauklerkönig“ ist immer ein Qualitätssiegel. Bei den Flugträumern fragen wir uns, wie hoch hinaus die Artisten noch wollen. Mit immer wieder neuen starken Inszenierungen unterhalten sie das Publikum bestens.

Unser Fazit: Es war wunderbar zu sehen, wie sich an allen drei Tagen die Freude der rund 900 Darsteller des Kaltenberger Ritterturniers – der Gaukler, Spielleute, Lagergruppen und Marketender – Stunde um Stunde immer mehr auf die Zuschauer übertrug und alle zusammen ein großes,

friedliches und stimmungsvolle Mittelalterfest feierten. Das Kaltenberger Ritterturnier kann 2023 noch an den kommenden zwei Wochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag besucht werden.

Alle Termine und Zeiten unter: www.ritterturnier.de