18-Jährige in Wertingen vergewaltigt – Der Täter ist 16 Jahre alt

Am vergangenen Sonntag (11.06.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf einer Feier in Wertingen und im weiteren Verlauf zu einer Vergewaltigung einer 18-Jährigen durch einen 16-Jährigen.

Der 16-jährige Tatverdächtigte sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen 00.30 Uhr verschaffte sich der 16-jährige Tatverdächtige zusammen mit zwei weiteren Männern Zutritt zu einer Feier und schlugen dort einen anderen 16-Jährigen. Die 18-Jährige fuhr im Anschluss an diesen Vorfall zusammen mit dem 16-Jährigen auf einem E-Scooter zur Aussprache in ein nahegelegenes Industriegebiet. Hier vergewaltigte der 16-Jährige die 18-Jährige und entfernte sich anschließend. Die 18- Jährige verständigte wenig später die Polizei. Polizeibeamte nahmen den 16-Jährigen kurz darauf vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde er noch am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 16-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der 16-jährige Tatverdächtige und ein weiterer beteiligter Mann stehen auch im Verdacht an dem Raub eines E-Scooters, über den die Polizeiinspektion Dillingen bereits am 10.06.2023 berichtete, beteiligt gewesen zu sein.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.