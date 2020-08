Bis zu 1500 Teilnehmer bei größter Corona-Demo in Augsburg

Am vergangenen Samstag fand die bisher größte Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Augsburg statt. Vor der Sporthalle versammelten sich rund 1500 Teilnehmer.



Am Samstagnachmittag hatten sich bis zu 1500 Menschen auf dem Vorplatz der Augsburger Sporthalle am Wittelsbacher Park getroffen. Familien waren ebenso zur größten Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Augsburg gekommen, wie Impfgegner und offensichtlich dem rechten Spektrum zuzuordnende Personen. Den Beobachtern bot sich dabei das aus den letzten Wochen für solche Veranstaltungen bekannte bunt Bild. Trotz aller gegensätzlicher politischer Ansichten verband diese Menschen neben der Ablehnung der politischen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie noch eine weitere Tatsache: Die Teilnehmer verzichteten während des „Fest für Freiheit & Frieden“ auf Masken, dies war im Vorfeld ausdrücklich so gewünscht worden. Der Mindestabstand wurde allerdings weitestgehend eingehalten.





Zahlreiche Redner traten dabei vor die Teilnehmer. Mancher argumentierte fundiert, andere stützten ihre Ausführungen auf „alternative Fakten“. Von Zwangsimpfungen und dem Niedergang der deutschen Wirtschaft wurde gesprochen, ohne die aktuelle anderslautende Faktenlage zu beachten. Und natürlich bekam auch die Politik „ihr Fett weg“. Immer wieder wurde von der „Abrechnung“ mit den Regierungen gesprochen. Trotz allem verlief die Veranstaltung bis zu ihrem Ende gegen 20 Uhr aber friedlich. Für viele der Teilnehmer soll der Protest an dieser Stelle aber nicht enden. Wenn am 29. August in Berlin eine zweite Großkundgebung stattfinden soll, möchte mancher von ihnen in die Hauptstadt reisen.