„Grund für Zuversicht und Vorfreude!“ | Die exklusive Eva Weber-Kolumne, August 2023

Mit wechselhaftem Wetter, aber mit beständigen guten Nachrichten ging Augsburg in die Sommerurlaub-Saison. Eine Reihe von Weichenstellungen für den Wirtschaftsstandort wurden eingeläutet und auch die anstehende Volksfestsaison gibt Grund zur Vorfreude.

Der Kapitän geht immer als letzter vom Schiff. So habe ich es dieses Jahr wieder mit dem Sommerurlaub gehalten. Während die erste Sommer-Urlaubschicht schon im Juli in die Erholungszeit startete, hielt ich bis jetzt die Stellung in der Stadt. Nun aber rückt auch mein Urlaub näher und ich will noch berichten, was im Juli und August so los war. Ich gehe mit einem guten Gefühl in den Urlaub, denn zuletzt gab es mehrere zukunftsweisende Entwicklungen, die uns als Standort stärken.

Ein großer Wurf für Wirtschaft und Klima wird das neue Umschlagterminal am Güterverkehrszentrum an der A8, für das im Juli die Finanzierungserklärung unterzeichnet wurde. Es hat enorme Bedeutung für die Zukunft der gesamten Region. Hier werden künftig Güter von der Straße auf die Schiene verfrachtet, in einer Größenordnung, die unsere Straßen um 2,3 Millionen LKW-Kilometer entlastet, bzw. zu einer Einsparung von rund 700.000 Liter Diesel sowie rund 1.754 Tonnen CO2 pro Jahr führt.

Wir werden damit im Jahr 2026 einen der modernsten Umschlagbahnhöfe einen leistungsfähigen Zugang zum nationalen und europäischen Schienennetz haben. Das sichert uns über Jahrzehnte viele weitere Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Nicht nur auf dem Boden auch in der Luft starten wir durch: Premium Aerotec hat sich wie ein Phönix aus der Asche aus der Krise gekämpft und so konnten wir kürzlich Spatenstich für eine neue Fertigungshalle feiern. Premium Aerotec stellt 3.100 Jobs in Augsburg, Tendenz steigend. Komplexe Montagetätigkeiten und eine Erhöhung des Automatisierungsgrades bei der Fertigung von Flugzeugteilen sichern die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und damit auch des Standortes Augsburg.

Und fast zeitgleich feierte ein weltweit führendes Unternehmen der Robotik und der Automatisierung feiert seinen 125. Geburtstag – nicht in irgendeiner Weltmetropole, sondern in Augsburg. Fachkräftemangel, globale Megatrends und Ereignisse verändern unsere Welt stetig. Ich bin froh, dass wir mit KUKA in Augsburg einen globalen Player haben, der hier Steuern zahlt und derzeit 100 Millionen Euro investiert. Ich kann nachvollziehen, dass der Einstieg der Chinesen für Misstrauen sorgt. Deswegen bin ich in ständigem, engem Kontakt mit Geschäftsleitung und auch mit dem Betriebsrat. Gemeinsam haben wir ein Auge darauf, dass Standort- und Arbeitsplatzsicherung hier höchste Priorität haben.

KUKA gehört mit rund 4.000 Arbeitsplätzen ebenfalls zu den größten Arbeitgebern in Augsburg – die Beschäftigten sind in den Zukunftsbereichen Robotik, Automatisierung, Digitalisierung und KI tätig. KUKA kann ein globaler Gamechanger sein: Noch nie haben neue Technologien so große Chancen geboten wie heute, wenn es darum geht, Herausforderungen wie Fachkräftemangel oder den demografischen Wandel zu lösen. Das bedeutet Zukunftslösungen made in Augsburg!

Aber jetzt freue ich mich erstmal auf etwas ganz Traditionelles, bevor ich in den Urlaub starte: den Fassanstich zur Eröffnung des Augsburger Herbstplärrer (25. August – 10. September) und den Plärrerumzug einen Tag später. Es soll eine Rekordbeteiligung geben! Ich hoffe, wir sehen uns dort! Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit zum Feiern!

Herzliche Grüße

Ihre Eva Weber