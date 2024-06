Wasserstofftankstelle in Gersthofen eröffnet – Aiwanger:”Essenziell für den Umbau auf ein nachhaltiges Energiesystem”

Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger eröffnete in Gersthofen (Landkreis Augsburg) die vierte Wasserstofftankstelle, die durch das Bayerische Förderprogramm zum Aufbau einer Wasserstofftankstellen-Infrastruktur gefördert wurde.

“Wasserstoff wird eine elementare Rolle für die Dekarbonisierung der Schwerlastmobilität spielen und ist essenziell für den Umbau auf ein nachhaltiges Energiesystem. Mit unserem Tankstellen-Förderprogramm schaffen wir die Grundlagen. Heute geht die vierte Wasserstofftankstelle im Güterverkehrszentrum Augsburg offiziell in Betrieb. Wir sind stolz darauf, dass wir in Bayern Unternehmen wie die Tyczka Hydrogen haben, die diese Transformation vorantreiben.”, so der Minister.

Das Bayerische Wirtschaftsministerium hat die Errichtung der Wasserstoff-Tankstelle der Tyczka Hydrogen

GmbH mit 2,0 Millionen Euro gefördert. Die Station markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein beim Hochlauf der Wasserstoffmobilität in der Region Augsburg.

Mit dem Bayerischen Förderprogramm zum Aufbau einer Wasserstofftankstellen-Infrastruktur unterstützt das Bayerische Wirtschaftsministeriums bereits die Errichtung von 23 Tankstellen im gesamten Freistaat. Geplant ist die Fertigstellung in den nächsten Monaten, spätestens im Jahr 2027. Der Förderaufruf vom Herbst 2023 war trotz einer Höhe von 12,5 Millionen Euro deutlich überzeichnet und damit erfolgreich.

Vor einer Woche ging das Förderprogramm mit Start des bereits vierten Förderaufrufs in eine neue Runde. Projektskizzen können bis zum 15. Juli 2024 eingereicht werden. Das Bayerische Wirtschaftsministerium empfiehlt allen Interessenten, sich zeitnah mit dem Projektträger Bayern Innovativ abzustimmen.