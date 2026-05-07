Junge Union will Überprüfung von Verteidigungsausgaben
Politik & Wirtschaft

Junge Union will Überprüfung von Verteidigungsausgaben

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hält es angesichts neuer billiger Drohnentechnologie für falsch, weiter gewaltige Summen für die Verteidigung freizugeben. Man solle “überdenken, ob es richtig ist, dass für Verteidigungsausgaben dauerhaft eine Ausnahme von der Schuldenbremse greift”, sagte der CDU-Politiker dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Freitagausgaben).

Bundeswehr-Panzer “Leopard 2” (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Iran-Krieg habe gezeigt, dass die USA mit Raketen, die mehrere Millionen Dollar wert sind, Drohnen abschießen, die ein paar Hundert Dollar kosten. “Vielleicht ist die Zeit der sündhaft teuren Einzelgeräte wie Kampfjets und Panzer abgelaufen”, so Winkel.

Es habe den großen gesellschaftlichen Konsens gegeben, dass Deutschland verteidigungsfähig werden müsse – koste es, was es wolle. “Aber Verteidigungsfähigkeit darf nicht daran gemessen werden, wie viel Geld wir ausgeben”, sagte der CDU-Politiker.

Er forderte, bestehende Aufrüstungsprogramme zu überprüfen und zu schauen, “ob das alles wirklich nötig ist oder ob es nicht viel simplere Optionen gibt, die deutlich günstiger und vielleicht militärisch sogar noch schlagkräftiger sind”. Deutschland könne dabei viel von der Ukraine lernen, so Winkel. “Viel Geld hilft nicht zwingend viel.”

- Anzeige -
SED-Opferbeauftragte will über Wert der Demokratie aufklären
Deutsche Wirtschaft bereitet Investitionen in Ukraine vor
Spahn gegen eigenständigen Vorschlag von Klingbeil für Steuerreform
Migrationsforscher kritisiert Dobrindts Asylpolitik
US-Börsen lassen nach – Ölpreis sinkt weiter
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Deutsche Wirtschaft bereitet Investitionen in Ukraine vor Deutsche Wirtschaft bereitet Investitionen in Ukraine vor
Nächster Artikel SED-Opferbeauftragte will über Wert der Demokratie aufklären SED-Opferbeauftragte will über Wert der Demokratie aufklären

Folgen Sie uns

You Might also Like