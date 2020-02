Königsbrunn/Kaufbeuren | Echte Polizei kann „falschen Polizeibeamten“ festnehmen

Am Donnerstag kam es zur Festnahme eines „Falschen Polizeibeamten“ in Kaufbeuren.

Eine 49-jährige Frau aus Königsbrunn erhielt am Donnerstagvormittag einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Betrüger gab sich als Michael Steinbeck von der Kriminalpolizei Augsburg aus. Der falsche Polizeibeamte erzählte von Einbrechern, die es angeblich auf das Vermögen der Frau abgesehen hätten. Als die verunsicherte 49-Jährige bestätigte, Vermögensgegenstände zu besitzen, versprach ihr der falsche Polizist, diese für sie sichern zu können. Der Betrüger forderte die Frau auf, ihr Vermögen bei der Bank abzuholen und anschließend weitere Anweisungen abzuwarten.

Kurzzeitige Zweifel der Frau an der Echtheit des angeblichen Polizisten, konnten die Betrüger ausräumen, indem sie die 49-Jährige aufforderten, nach einem Signalton die 110 zu wählen. Dabei wurde das Telefonat lediglich zu einem weiteren Betrüger umgeleitet, welcher sich ebenfalls als Polizist ausgab und der Frau bestätigte, dass ihr Vermögen in Gefahr sei. Daraufhin begab sich die 49-Jährige zur Bank und holte einen Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Eurobereich ab.

Bei einem anschließenden Telefonat mit dem Betrüger wurde die Frau angewiesen, an einen entfernten Übergabeort zu fahren, da ihre Wohnung unsicher sei. Als die 49-Jährige von den Betrügern telefonisch in Richtung Kleinaitingen navigiert wurde, kamen ihr erneut Zweifel an der ganzen Sache. Daraufhin teilte die 49-Jährige den Sachverhalt bei der echten Polizei mit. Gleichzeitig erhielt die Frau weiterhin Anweisungen von der Betrügern. Ihr wurde ein öffentlicher Parkplatz in Kaufbeuren genannt, wo sie das Geld in einer Tüte an einem bestimmten Platz ablegen sollte.

Kurz nachdem die Frau die Tüte wie vereinbart hinterlegt hatte, holte ein Mann die Geldtüte ab. Der 44-jährige Betrüger konnte noch am Abholort durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord festgenommen werden.

In enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Schwaben Süd / West wurde zudem die Wohnung des 44-Jährigen in Kaufbeuren durchsucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg gegen den 44-Jährigen einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachtes des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und setzte ihn in Vollzug.

Mögliche weitere Geschädigte, welche einen Anruf des angeblichen Michael Steinbeck von der Kriminalpolizei Augsburg erhielten, werden gebeten, sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor falschen Polizeibeamten. Aktuell passen die Betrüger ihre Masche dahingehend an, dass sie zuerst mit dem ebenfalls bekannten Enkeltrick die Personen kontaktieren. Danach erfolgt ein Anruf eines falschen Polizeibeamten der die Personen auf den vorangegangen Enkeltrickbetrug hinweist und so das Vertrauen der Angerufenen erschleicht.

