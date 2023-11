„Wir alle sind Augsburg“ | Die exklusive Eva Weber-Kolumne, November 2023

In schnellen Schritten kommt die Weihnachtszeit auf uns zu. Die Vorfreude dagegen scheint in der Stadtgesellschaft noch nicht Raum zu finden. Mich erreichen viele Sorgen und Ängste von Mitbürgerinnen und Mitbürgern in diesen Tagen. Daher ist mir eine Botschaft wirklich wichtig.

Das Wetter ist noch – na ja, bescheiden – doch ein paar weihnachtliche Vorboten sorgen bei mir zumindest schon für etwas Vorfreude. Der Christbaum für Alle steht schon auf dem Rathausplatz. Was für eine tolle Tradition. Im Herzen unserer Stadt auf dem Augsburger Christkindlesmarkt am Rathausplatz soll er auch diejenigen Menschen erfreuen, die keinen eigenen Christbaum zuhause haben. Seit rund 100 Jahren machen wir das so in Augsburg. Die Freude, die wir empfinden, wenn wir ihn Jahr für Jahr aufgestellt sehen, verbindet uns mit all den abertausenden vor uns, denen es genauso ging. Und er verbindet uns im Jetzt. Bald treffen wir uns wieder mit Freundinnen, Freunden, Kollegen und Familie auf eine Bratwurst und einen Glühwein und blicken zu seinem funkelnden Sternschmuck empor. Es wird wimmeln in den Gassen zwischen den Buden und ich hoffe, es gelingt uns, uns zu freuen: über den Moment und die kleinen Dinge des Adventszeit-Alltags. Ein bisschen weniger Welt, ein bisschen mehr zuhause.

Das Jahr hat uns schon wieder viel abverlangt. Schlimme Konflikte, auch wenn sie weit weg sind, gehen an den meisten von uns nicht spurlos vorbei. Und es ist bedrückend zu wissen, dass einige unter uns nicht unbeschwert sein können, weil Sorgen und Ängste sie plagen. Augsburg ist eine bunte Stadt. Doch wenn ich höre, dass manche sich ausgegrenzt fühlen oder gar diskriminiert werden, versetzt mich das in Alarmstimmung. Diese Situation haben wir im Moment. Das dürfen wir nicht ignorieren, wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen Angst haben.

Augsburg ist eine vielfältige und dynamische Stadt. Wir sind viel und viele von uns kommen von woanders her. Das Zusammenleben in unserer Stadt klappt – gerade im Vergleich zu anderen Städten – meist vorbildlich. Wir dürfen uns Friedensstadt nennen, nicht nur wegen unserer Historie und des weltberühmten Augsburger Religionsfriedens, sondern eben auch wegen dieser Tatsache, um die mich manch eine Amtskollegin und manch ein Amtskollege beneiden. Hier leben tolle Menschen und wir alle sind Augsburg.

Es ist wichtig, dass wir uns alle gerade in diesen wieder unruhigen Zeiten darauf besinnen und deswegen hat die Stadt Augsburg auch eine Kampagne gestartet, die eben genauso heißt: Wir alle sind Augsburg. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung prägen Vereine, Initiativen, Verbände, Projektgruppen und privat engagierte Persönlichkeiten Augsburg als lebendige und aktive Friedensstadt. Und gemeinsam wollen wir das friedliche Miteinander in Augsburg bewahren. Alle Aktivitäten zeigen wir in den nächsten Wochen unter dem Slogan „Wir alle sind Augsburg“, zum Beispiel auf der städtischen Homepage unter augsburg.de/gemeinsam. Für alle, die diese Haltung teilen und auch zeigen möchten, ob bei Social Media, auf einem Plakat oder zum Beispiel einem T-Shirt oder Trikot, stehen die Motive der Kampagne unter augsburg.de/gemeinsam/download kostenlos zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen eine schöne und unbeschwerte Vorweihnachtszeit!

Herzliche Grüße

Ihre Eva Weber

Eva Weber ist seit Mai 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Seit Mai 2014 veröffentlicht sie eine regelmäßige Kolumne exklusiv bei Presse Augsburg.