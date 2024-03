Brand einer Kellerwohnung in Ichenhausen

Am Samstagabend ereignete sich in der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Hindenburgpark“ in Ichenhausen ein Brand, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ließ der 55-jährige Bewohner der Kellerwohnung sein Essen zu lange auf dem Herd stehen. In der Folge kam es zu einem Brand im Bereich der Küchenzeile und starker Rauchentwicklung. Das Mehrfamilienhaus musste komplett geräumt werden. Ein Bewohner wurde durch die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter aus dem zweiten Stockwerk geholt. Der 55-jährige Bewohner der Kellerwohnung zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Ichenhausen löschte den Brand. Die Mitbewohner des Hauses wurden durch den Rettungsdienst vor Ort betreut. Nach aktuellem Stand wurde aber neben dem 55-Jährigen kein weiterer Bewohner verletzt.

Der entstandene Sachschaden an der Kellerwohnung wird auf 15.000,- Euro geschätzt. Gegen den Bewohner der Kellerwohnung wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

